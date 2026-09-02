Román Rodríguez respalda el control económico a las universidades mediante los Consellos Sociais y descarta polémicas

Archivo - El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha reivindicado la medida aprobada este martes por la Xunta que modifica las competencias de los Consellos Sociais de las Universidades públicas para "reforzar el control económico" de las mismas y ha descartado la posibilidad de que la medida levante ampollas.

En declaraciones a los medios este miércoles, el responsable de educación ha recordado que el control económico ya estaba entre las funciones de estos organismos, algo que ahora "se refuerza". "Creo que es muy positivo todo lo que sea garantizar el bueno uso y la buena gestión de los fondos públicos", ha defendido.

"Va a dar seguridad a las cuentas públicas de las universidades y a la propia administración", ha remarcado, recordando que la gestión de recursos públicos requiere rigurosidad.

Precisamente por esto, ha apuntado Román Rodríguez, descarta que esta medida pueda crear tensiones en las universidades.

Este martes, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, comunicaba la aprobación en el Consello del acuerdo para reforzar las competencias de los Consellos Sociais y garantizar así la salud financiera de las universidades públicas gallegas.

Así, se introduce la obligación de someter las cuentas de estas instituciones académicas a una auditoría externa antes de aprobarlas.