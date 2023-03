Román Rodríguez ve la nueva Ley de Universidades como "una oportunidad perdida" para afrontar la educación "del futuro"

El conselleiro de Educación asegura que el Gobierno estatal está inmerso en un "proyecto político partidista de modificar todas las leyes educativas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, considera que la nueva Ley de Universades es "una oportunidad perdida" para hacer frente a la universidad "del futuro" y lamenta que el Gobierno "esté trabajando con mucha prisa y haciendo cambios que tienen poco sentido desde una perspectiva educativa".

"Es una ley tremendamente controvertida, con ciertos aspectos que no creo que sean buenos para la universidad del futuro. Por ejemplo, respecto a la cogobernanza, con una separación de las dinámicas que hay en Europa", ha explicado en la presentación en el Museo Gaiás del nuevo modelo de grados y másteres universitarios duales.

Insiste en que la norma "no mejora la universidad y va a desarrollar una serie de problemas que no existían", además de que "tampoco resuelve en cierta medida los problemas y cambios de la universidad".

"Creo que el Gobierno del Estado está inmerso en un proyecto político partidista de modificar todas las leyes educativas"; ha aseverado.

Perciben también desde la Consellería de Educación "un débil compromiso político y económico" por parte del Ejecutivo central. "Se fija un porcentaje del PIB pero no se aportan recursos económicos. Cuando una Administración plantea deberes económicos a otra, cuando quien financia las universidades son los Gobiernos autonómicos, tiene que ser responsable. Si no, estaríamos ante un 'Yo invito, tú pagas'. Esto ya lo dijo alguna comunidad socialista como Castilla-La Mancha, que amenazó con un recurso de inconstitucionalidad", ha señalado.

Concluye que la ley no solo no solucionará algunos de los problemas y necesidaes de la universidad, sino que "generará nuevas dinámicas no positivias para la universidad".