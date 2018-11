La Guardia Civil asegura que Rosendo ejercía "control mental" y "explotación" sobre los 'Miguelianos'

Actualizado 20/11/2018 19:29:40 CET

El obispo emérito de la diócesis Tui-Vigo declara que no percibió "estridencias" en la Orden

PONTEVEDRA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los dos peritos de la Guardia Civil que evaluaron psicológicamente a seis 'Miguelianos' han declarado que Miguel Rosendo empleaba la "sumisión", el "control mental" y la "explotación" como "técnicas de persuasión coercitiva" sobre los miembros de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel.

Estos expertos han sostenido que utilizaba todo un "manual de persuasión coercitiva" sobre los miembros del grupo, no una sola técnica. Esta es una de las conclusiones de su informe, sobre el que se han ratificado, que presentaron tras realizar las entrevistas que se les encargaron como apoyo a las diligencias de la Policía Judicial de Tui.

Ambos peritos, que son licenciados en Psicología y cuentan con varios másters de especialización, han declarado este martes en la vigésimo sexta sesión del juicio conocido como de los 'Miguelianos' y han sostenido que "no había preparación ni inducción en los relatos", por lo que les otorgan veracidad.

Estos guardias civiles vinieron desde Madrid para realizar las entrevistas. Mantuvieron encuentros con las supuestas víctimas de abusos sexuales M.P.A., B.D.P. y A.L.S.; con los acusados en esta causa E.R. y D.E., que también son considerados víctimas; así como con F.J.C.V., también víctima.

La encomienda que recibieron fue la de evaluar la "dependencia psicológica" de estos exmiembros de la Orden con respecto de su líder, Miguel Rosendo. Para ello han empleado el "índice de abuso psicológico grupal", ya que lo consideran la "única" manera de "medir" esa dependencia.

A preguntas de la acusación particular han revelado que las entrevistas arrojaban un resultado siempre "por encima de la media" en relación a la "sumisión" y al "control mental". A su vez, han apuntado que no había "simulación", es decir, que los síntomas que referían eran "genuinos" y no se los inventaron.

"Miguel les echaba la bronca, les culpaba de todos los males y eso les producía miedo y culpa sobre todo", han manifestado, para aclarar que la "activación" del "miedo", la "culpa" y la "ansiedad" está "fuertemente presente" en todos los entrevistados.

VERACIDAD EN EL RELATO DE ABUSOS

Respecto a los supuestos abusos sexuales, estos peritos han testificado que recibieron cuatro testimonios de abusos que destacan porque ningún relato "sigue un guion", lo que les aporta "veracidad" y que tampoco se "exageran" las agresiones.

Los peritos, que también se entrevistaron con el líder, han declarado que Rosendo tenía un "modo de actuar sutil" que, unido a la juventud con la que estas mujeres entraron en contacto con él, provocó que ellas "no se dieran cuenta" de que estaban siendo manipuladas.

Asimismo, han relatado que estas 'exMiguelianas' fueron conscientes, al "confrontar" sus vivencias con la "realidad", de que habían sido "engañadas" y "estafadas", pues así lo manifestaron en las entrevistas. "Confiaban en Miguel, sus padres las habían llevado allí, no tenían voluntad de desconfiar", han aseverado.

Según la testifical de los peritos, en los 'Miguelianos' había como unos "círculos concéntricos de confianza y solo el más cercano a Rosendo lo sabía todo". En su informe recogen que "buscan el aprecio del grupo porque son su familia" y que el castigo es el "aislamiento psicológico", que resultaba muy efectivo debido a que "toda su vida giraba entorno a la Orden".

OBISPO EMÉRITO

El obispo emérito de la diócesis Tui-Vigo, José Diéguez Reboredo, ha testificado que "nunca" observó "estridencias" en los 'Miguelianos'. Fue él quien les dio su aprobación para convertirse primero en asociación privada de fieles y después, justo el año en que se jubiló, en 2009, les concedió pasar a ser "asociación privada de fieles".

Diéguez Reboredo ha sostenido que no tuvo noticias de los supuestos abusos hasta después de su jubilación, en 2013, y que "una madre" de un 'Migueliano' le "avisó" de que veía cosas raras antes, pero no refirió nada sobre abusos.

El obispo emérito ha sostenido que "no eran una congregación religiosa" por lo que no debían referirse a Rosendo como "padre" y se ha escandalizado ante la pregunta de si conocía que recogían "pelos" y "uñas" del líder como "reliquias".

El juicio conocido como de los 'Miguelianos' se reanuda este miércoles en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.