La rotura "intencionada" de una catenaria obliga a interrumpir la circulación entre Monforte de Lemos y Laxosa (Lugo)

Archivo - Un tren de la línea AVE Madrid-Galicia a su paso por una zona quemada por los incendios, a 21 de agosto de 2025, en A Gudiña, Ourense, Galicia (España).- Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LUGO, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La rotura de una catenaria en varios puntos de la red ferroviaria en la provincia de Lugo y un posterior desprendimiento de ménsula ha obligado a interrumpir la circulación entre Monforte de Lemos y la parroquia de Laxosa, en O Corgo.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha asegurado, a través de su cuenta en 'X', que la fractura habría sido "intencionada", aunque no ha especificado qué o quién la habría ocasionado.

También ha detallado que el suceso, que ocurrió en torno al mediodía de este sábado, se produjo entre Laxosa, Pobra de San Xiao (parroquia de Láncara) y Sarria. En consecuencia, ha obligado a establecer un plan alternativo por carretera entre Monforte y Lugo para trenes de Media Distancia.