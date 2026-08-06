La rúa da Caramoniña, en Santiago, sumará nueve viviendas municipales fruto de la rehabilitación y la obra nueva

Archivo - Maqueta de Estar Arquitectos de las viviendas de alquiler accesible que construirá el Ayuntamiento de Santiago en la rúa da Caramoniña, fotografiadas por Andrés Fraga. - ANDRÉS FRAGA / ESTAR ARQUITECTOS (MAQUETA)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de viviendas de alquiler accesible de la rúa da Caramoniña, en Santiago de Compostela, transformará cinco edificios a partir de la rehabilitación y la obra nueva y dará lugar a un total de nueve viviendas. Estas serán diferentes entre sí y contarán con entre uno y tres dormitorios, dependiendo del inmueble.

"Las nueve son variadas en su tamaño y en su distribución porque los hogares son diversos y las viviendas también tienen que serlo", ha manifestado este jueves el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás. El edil ha acompañado a los arquitectos autores del proyecto, Aurora Armental Ruiz y Stefano Ciurlo Walker, en la presentación del mismo ante los medios de comunicación.

El edil ha avanzado que, ahora, tendrá que pasar por la Comisión de Patrimonio y, después, habrá dos meses para terminar el proyecto de ejecución. Por tanto, Lestegás espera que la licitación de la obra se realice en 2027 y que sea en ese mismo año cuando arranque su ejecución.

El proyecto viene de varios años atrás, cuando una propuesta de rehabilitación de esta zona fue seleccionada en el Concurso de Arquitectura Richard H. Driehau, promovido en colaboración con el Gobierno de España. La licitación se realizó en los primeros meses de 2026, cuando recayó en Estar Arquitectos la redacción de los proyectos y su dirección facultativa.

Supondrá el inicio de un parque de vivienda municipal, que el Ayuntamiento pretende ampliar con la adquisición y rehabilitación de otros edificios en la ciudad histórica. El concejal de Urbanismo ha apuntado que este y futuros proyectos atajarán las "tres dimensiones" que, a su modo de ver, tiene la crisis de la vivienda: la asequibilidad, la calidad y la sostenibilidad. "Las políticas públicas deben atenderlas todas", ha defendido.

El diseño de los edificios planteados combina la estrutura de piedra original con nuevos volúmenes en madera y cubierta de teja, así como el aprovechamiento de los espacios exteriores entre los edificios y la callejuela. Según sus autores, la idea era buscar que estas piezas creen un "conjunto harmónico" y, además, "llevar más luz a la callejuela", intentado conservar el máximo de vegetación.

El pavimento ha sido uno de los elementos principales tenidos en cuenta. La intención es "mantenerlo", aunque se contempla alguna "actuación puntual" para hacer alguno de los tramos "más accesibles". Puede ser, por ejemplo, con la colocación de losas más grandes, elementos que permitirían "espacios más lisos" buscando la "preservación del suelo", en palabras de Stefano Ciurlo. "El pavimento también es patrimonio, aunque no se le dé valor", ha valorado Lestegás.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

Ambos arquitectos son vecinos del barrio de Almáciga y, por tanto, eran conscientes de que esta callejuela es un "eje muy importante", que ha conectado históricamente el monte con el casco histórico y hace de "bisagra" con las huertas urbanas. "A pesar de estar escondida, es una parte del conjunto de Bonaval", ha explicado Aurora Armental.

Las ruinas de los edificios están "escalonadas" en función de la topografía y están situadas a continuación de una intervención de Víctor Cotelo de 2010. La maqueta elaborada muestra en gris aquellas estructuras preexistentes y, en marrón, las que se pretenden añadir en la obra. Entre ellas, destaca una edificación que será completamente nueva, de un volumen "bastante compacto" y con la pretensión de ocupar el "menor suelo posible".

Estará ubicada al lado de las huertas municipales y será la que más viviendas albergue, ya que contendrá cuatro. Estas serán de dos estancias, es decir, únicamente tendrán un dormitorio. Además, en contacto con la callejuela, habrá un espacio de uso común para las nueve viviendas, con lavandería y una zona de uso flexible. "Nos parecía importante favorecer que haya movimiento y que esté vivida la callejuela", ha indicado Armental.

La vivienda a los pies de la rúa da Caramoniña será accesible, dado que, después, la callejuela va cogiendo más pendiente y el pavimento se vuelve más "rugoso". Precisamente, subiendo hacia arriba y pasando la vivienda de nueva construcción, habrá otros tres edificios que albergarán las cuatro viviendas restantes. Estos seguirán la volumetría que tenían en origen, "salvo la última [edificación], que se amplía hacia arriba".