Rueda aboga por una "solución global" en vivienda y espera que el decreto no se centre solo en los desahucios

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, preside el Consello de la Xunta - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha abogado este lunes por una "solución global" en materia de vivienda más allá de evitar los desahucios, con medidas que permitan dar más seguridad a los propietarios e impulsar la construcción.

Preguntado por la posibilidad de que el decreto que el Gobierno prepara tras el caso de Maricarmen incorpore medidas para evitar los desahucios, Rueda ha considerado que si todo lo que se conocerá este martes "va a ir por ahí", sería "totalmente incompleto".

Dicho esto, el presidente ha considerado que se debe pensar en dar seguridad a los propietarios y ha sostenido que, "contrariamente a lo que se está diciendo", el "enorme porcentaje" de viviendas que ahora están vacías "no es de los grandes fondos", sino de "pequeños propietarios, familias, personas individuales que lo que quieren es una seguridad que también hay que darles". "Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta", ha manifestado.

El presidente de la Xunta ha señalado que también hay "cuestiones de humanidad" y se ha referido a las imágenes que se vieron estos días, tanto las de Maricarmen, como las registradas en otros lugares. "A quien no se le remueva la conciencia es que no la tiene", ha afirmado para señalar que también se debe tener en cuenta que la solución debe ser "global" y e implicar a las personas para estimularlas a poner sus viviendas en alquiler.

Lo contrario, en su opinión, provocará que disminuya más la oferta de alquiler y con ello los precios razonables.

"La mejor medida que se puede hacer es la que lleva haciendo la Xunta durante toda esta legislatura. Acuerdo tras acuerdo, Consello tras Consello, cumplir el objetivo que nos marcamos para construir 4.000 nuevas viviendas", ha destacado. A ello ha añadido la apuesta de su Gobierno por la colaboración público privada para que se construyan viviendas con precio social por un número no menor de 20.000.

Asimismo, ha citado las políticas puestas en marcha por su Ejecutivo de apoyo a la gente joven, en el alquiler y la compra, desgravaciones fiscales, estímulos para que se pongan en alquiler ordinario viviendas que están vacías. "Todo esto es lo que hay que hacer y que hasta ahora el Gobierno central no hizo", ha trasladado.

En este punto, ha abogado por esperar a ver "qué dice el decreto" y si el Gobierno "se da de cuenta por fin ocho años después" que el de la vivienda es el "un problema", "el primero de los gallegos y seguro que también de la mayoría de los españoles".

Además, preguntado por la posibilidad de que el documento que prepara el Gobierno incorpore una vivienda para que sean las comunidades autónomas las que se hagan cargo de las rentas en el caso de inquilinos vulerables, Rueda ha asegurado desconocer este punto, que ha enmarcado en la "línea" del Gobierno.

"Ya decía en anuncios propagandísticos en meses anteriores que no va para nada con él todo esto y que el tema de la vivienda es responsabilidad de las comunidades", ha censurado para asegurar que "espera que no sea así" y que el Ejecutivo de Sánchez se de cuenta que "somos absolutamente corresponsables".

Rueda ha reconocido las responsabilidades que tiene la Xunta en esta materia que, según ha dicho, son las que está ejerciendo y ha insistido en su deseo de que al final el decreto no consista todo en "volver a ver que esto con ellos no va".