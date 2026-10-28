Rueda, ante el accidente de Toledo: "Galicia, y sus medios, están a disposición para todo en lo que podamos ayudar

Rueda, en una comparecencia ante los medios. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha lanzado un mensaje en el que reconoce su "preocupación" por el accidente de tren registrado en Urda (Toledo), al tiempo que indica que "Galicia, y sus medios, están a disposición" para la "ayuda" que se pueda prestar.

"Sigo con preocupación las terribles noticias que nos llegan del accidente de Toledo. Mi más sentido pésame por los fallecidos; y todo el apoyo y cariño al resto de afectados, familiares y allegados", traslada a través de su perfil en su red social 'X'.

"Galicia, y sus medios, están a disposición para todo en lo que podamos ayudar", ha sentenciado.

Además, desde As Pontes (A Coruña), donde se encontraba en el marco del acto de presentación de la nueva planta de producción de vehículos militares de Indra, el máximo mandatario gallego ha transmitido que es "un día de alegría" empañado por las noticias del "grave accidente ferroviario" de Toledo.

Así, ha insistido en su mensaje "de ánimo a todo el mundo", con especial intensidad a los equipos de rescate. "Ojalá que las noticias pesimistas al final no lo sean tanto", ha zanjado.