Rueda acusa al Gobierno de discriminar a Galicia y endurecer "la vara de medir medioambiental" con Altri

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha acusado al Gobierno a discriminar a Galicia en el reparto de los fondos europeos y de endurecer en la Comunidad gallega "la vara de medir medioambiental" a proyectos como el de Altri.

"Financiación sin ninguna exigencia ambiental --en otras regiones--, todas las exigencias ambientales para Galicia", ha sostenido el presidente gallego, que ha considerado que "no puede ser" que si los proyectos en Galicia cumplen las "durísimas condiciones" se les niegue "todo" pese a "contar con declaraciones de impacto ambiental aprobadas".

"Se nos exige lo que no se exigió en proyectos que no las tenían ni empezadas", ha censurado el titular del Ejecutivo autonómico, que ha asegurado que Galicia no puede tolerar "discriminaciones ni exclusiones" basadas "en excusas indefendibles".

"No podemos admitir discriminaciones con fondos europeos y, por eso, avanzo que vamos a reclamar al Gobierno que destine, de forma directa, esos miles de millones que están sin gastar y que acabarán perdiéndose", ha dicho para incidir en que a la Comunidad gallega le corresponde el 6% de los más de 18.000 millones de euros y reclamar su gestión para poder "crear riqueza".

Todo ello en un discurso en el que ha dado la "enhorabuena" al BNG y al PSdeG por "demostrar ser eficaces" para "que no vengan dinero a Galicia".

En este sentido, ha censurado que la oposición en Galicia "se oponga a todo" y ha considerado que el apodo de "los del no a todo" --que ha atribuido al BNG-- "empiece a estar un poco disputado por el PSOE". "Esto no es crítica, es crónica", ha afirmado.