Rueda acusa a Sánchez de "casi buscar" que "no hubiera" acuerdos en la conferencia de presidentes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha acusado a Pedro Sánchez de "casi buscar" que "no hubiera" acuerdos en la conferencia de presidentes, lo que, a su juicio, "retrata lo que es ahora mismo el Gobierno central".

En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, Rueda ha sido preguntado por la conferencia y ha recordado que en las últimas a las que acudió con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al frente del Ejecutivo autonómico y con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno "se preparaban con tiempo y se llegaba a acuerdos".

Ahora, ha censurado, el "fracaso absoluto" de la semana pasada "retrata el estado actual de este gobierno y las perspectivas que quedan de legislatura".

En este sentido, se ha referido a la financiación autonómica y ha insistido en que cree que Sánchez "buscaba una foto" y "tapar otras cosas" desde el momento de la convocatoria.

Así, ha reprochado que "los ministros no abrieron la boca en cinco, seis horas" y "solo" hablaron "en sucesión de monólogos otra vez los presidentes" de las comunidades y el del Gobierno central.

"Al acabar, el presidente del Gobierno dijo que no veía consenso, y que por tanto no valía la pena ni votar. Yo pregunté si eso quería decir que no merecía la pena ni discutir, ni hablar, si se aprobaba alguna propuesta y me contestó explícitamente... espero que esté en el acta... 'Sí, eso es", ha relatado Rueda.

VIVIENDA

En lo que respecta a una propuesta en materia de vivienda, ha señalado que él dijo que le parecía "algo a estudiar", pero ha insistido en que "el problema es que cuando llegó el momento de someter a votación" esto "ni siquiera" se hizo. "Es muy difícil decir si estás de acuerdo o no en algo que no se somete a votación", ha reiterado.

Al respecto, ha remarcado "el interés" de la Xunta para atajar la problemática de acceso a la vivienda y ha dicho que "todo lo que contribuya hay que examinarlo", por lo que él trasladó su disponibilidad en caso de que esa propuesta se estableciese "con criterios flexibles".

Además, ha indicado que "muchas cosas que solicitaban para llegar a acuerdo las está haciendo ya Galicia", como el porcentaje de financiación, por lo que ha puesto el foco en la mencionada flexibildiad y en los "plazos que permitan cumplir compromisos". "Es una propuesta a estudiar (...) pero quien dirigía dijo que no se iba a votar nada y adios muy buenas", ha criticado.

"Al PSOE estas cosas no se las cuentan de su partido, por lo que veo", ha terminado, en referencia a los socialistas gallegos.