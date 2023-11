Rueda acusa a Sánchez de "renunciar a su dignidad política a costa de la de los españoles" para su investidura

El presidente autonómico dice, sobre el manifiesto que firmó el BNG, que cada uno se "retrata" con sus ausencias y presencias y con lo que apoya



El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha advertido de que se pasarán "los límites de la dignidad" si se confirma la Ley de amnistía como parte de la negociación para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. "Renunció a su dignidad política y lo malo es que quiere hacerlo a costa de todos los españoles y de todos los gallegos, que vamos a ver como nuestros derechos constitucionales y democráticos no son iguales en todos los territorios", ha manifestado, para añadir que con esto se está "diciendo" que los "gallegos somos menos".

En su comparecencia posterior al Consello, el mandatario autonómico ha criticado que se vaya a hacer "tabla rasa" con los independentistas condenados y, al mismo tiempo, que se promuevan "privilegios financieros y legales para unos territorios en detrimento de otros".

"Todo esto es lo que intuimos que Galicia va a intentar combatir si se consuma con todos los medios a su alcance", ha indicado Rueda, quien se ha vuelto a quejar de que "a día de hoy" el Gobierno central sigue sin "suministrar, por primera vez en mucho tiempo" los números de las liquidaciones a cuenta a las comunidades para la elaboración del presupuesto.

"Por ahora solo sabemos lo que nos están queriendo decir. Supongo que sabremos todo no sé si de golpe o solo la parte que interese, pero solo la manera de difundir lo que parece ya un acuerdo adoptado, las críticas furibundas a que no están de acuerdo", ha introducido para continuar asegurando que esta situación revela que "son conscientes, los que van a impulsar esta ley de amnistía, del impacto que en general y la opinión contraria que tiene muchísima gente en España y en Galicia".

SOBRE LA MINISTRA DE HACIENDA

"Casualmente seguimos sin conocerlos", ha dicho, al ser preguntado por los números que corresponden a las comunidades y ante las acusaciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre las 'fake news' y datos falsos sembrados por parte de las comunidades, y en concreto en referencia a Galicia.

Rueda ha puesto el acento en que en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez "no había muchos ministros", pero que "ella sí que estaba" y ha vinculado, de nuevo, una y otra cuestión: "Algo tendrá que ver en todo esto". "Ojalá veamos que no tiene ningún contenido económico", ha deseado el mandatario autonómico, quien ha concluido, sobre estas negociaciones, que "todo parece indicar que no".

El jefe del Ejecutivo gallego ha señalado que se va a ahondar en la "desigualdad" entre las comunidades y que cualquier transferencia económica que no mida por el mismo rasero a las comunidades va a perjudicar a Galicia. "Están vendiendo muy cara la investidura", ha denunciado Rueda, quien se ha referido a las declaraciones de los independentistas para afirmar que lo que se "insinúa" ahora es que se están negociando las cuestiones económicas.

Sobre una ley de amnistía, Rueda también se ha referido al comunicado de la asociación de magistrados mayoritaria para advertir de que la aprobación de esta normativa significará, en la práctica, que la "actuación de los jueces no vale absolutamente para nada".

COMUNICADO DE ERC, BILDU Y BNG

Sin salir de la política estatal y ligado a los independentistas, Rueda también se ha pronunciado, al ser preguntado por ello, acerca del manifiesto firmado por ERC, Bildu y BNG con motivo del juramento de la Constitución de la princesa Leonor.

"Cada uno se retrata con sus presencias y ausencias", ha advertido Rueda, quien también ha referido que cada uno responde por los "manifiestos que firma o apoya". Dicho esto, ha destacado que Galicia "estuvo bien representada el martes pasado", con su presencia los actos de Madrid.

Además, ha manifestado su "convencimiento personal" de que si Bildu o ERC hubiesen acudido al Congreso el martes, el BNG también lo hubiese dicho, ya que, ha juzgado, el Bloque se mueve por el "seguidismo absoluto" a las otras formaciones independentistas en un marco de "irrelevancia" de su voto en la investidura.

SUBIDA Y BAJADA DE IMPUESTOS

En el marco económico y sobre las rebajas de impuestos en los presupuestos, Rueda ha señalado que es "el eterno debate" sobre partidarios de bajar o no bajarlos, pero ha defendido que la Xunta que dirige es "muy responsable".

En este sentido, el presidente autonómico ha defendido hacer las bajadas de impuestos cuando es posible, "con prudencia, pero haciendo bajadas realistas".