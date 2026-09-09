Rueda, acusado de "absentismo" y de "palmero de Feijóo", defiende ir a Madrid a "apoyar" al presidente de Ceuta

Archivo - Rueda, en la sesión de control. - DAVID CABEZÓN / XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La crisis migratoria de Ceuta ha marcado el arranque del curso político en el Parlamento, donde esta semana se celebra el primer pleno del nuevo período de sesiones. En él, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido, entre críticas de sus rivales políticos, haber decidido acudir el lunes al desayuno informativo del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en vez de participar en la reunión semanal del Ejecutivo gallego.

Enfrente, la líder del BNG, Ana Pontón, ha censurado su decisión. "A usted que tanto se le llena la boca hablando del absentismo laboral, resulta que empezó faltando a su puesto de trabajo. O quizás no, claro, porque nos está demostrando sus prioridades. En vez de presidir el Consello, prefiere ir a aplaudir a Madrid a su jefe de filas", ha reprobado la dirigente nacionalista.

Muy crítica con el "absentismo laboral" de Rueda, le ha afeado "ir a Madrid a hacer política barata" en vez de "tomar medidas para ayudar a las familias" --su pregunta parlamentaria giraba en torno al alza del coste de la vida-- y le ha espetado: "los gallegos y gallegas no le pagan para ser un palmero de Feijóo, le pagan para solucionar sus problemas. Empiece a hacerlo".

También el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha puesto el foco en la "importante emergencia" que vive Ceuta, para criticar la actitud de la Xunta en relación a los menores migrantes. "Llegaron niños y niñas, adolescentes, que necesitan ayuda y protección", ha constatado, antes de advertir que "llama la atención la actitud del PP", a quien ha atribuido una "solidaridad a la carta".

"Presumían de acoger a los niños y niñas de Ucrania. Solidaridad para ellos. Desprecio, desidia, porque son moros", ha afeado el socialista, quien ha lamentado que se "juegue con la vulnerabilidad de los menores para alimentar el odio y para dividir a la sociedad".

A "APOYAR" AL PRESIDENTE DE CEUTA

"¿Qué fui a Madrid a ver a mi jefe de filas? Yo fui a apoyar al presidente de un territorio donde viven gallegos y también tenemos gente de su territorio viviendo aquí, y que están en una situación insostenible", ha respondido Rueda, quien ha reivindicado la "solidaridad" de los gallegos.

"Creo que es mucho mejor ir a eso que ir a ver a Bildu, por ejemplo. Pero cada uno tiene sus formas de pasar el tiempo", ha agregado el mandatario autonómico, quien también ha cargado contra Besteiro y la pregunta que el socialista decidió centrar en "emergencias".

A juicio del mandatario autonómico, "se pueden hablar de muchas emergencias", pero la elección de Besteiro fue "meter el recadito que le mandan desde La Moncloa".

"Osea, que todo lo que pasó en Ceuta, el miedo a las violaciones, lo que estamos viendo al inicio del curso escolar con más de un 30% de padres y madres que no mandaron a sus hijos al colegio, todo el disparate de gestión del Gobierno se reduce a que el problema es que las comunidades somos racistas", ha afeado.

A renglón seguido, ha instado a Besteiro a tener "un poco de seriedad". "Entiendo que usted es el último mohicano del sanchismo, pero si quiere hablar de emergencias, de esta también, a menos hable en serio", ha retado.