Rueda advierte a Madrid que Galicia exigirá "reciprocidad" en el convenio sobre el abono de transporte

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, comparece ante los medios tras la reunión semanal de su Ejecutivo. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha advertido a la Comunidad de Madrid que la Xunta exigirá "reciprocidad" en el convenio propuesto sobre el abono de transporte de la región para personas no empadronadas.

"Me sorprendió el anuncio público y recibir después una carta-invitación al convenio de la Comunidad de Madrid. Estas cosas hay manera de hablarlas y me sorprendió un poco porque a Madrid la tengo por una comunidad abierta", ha trasladado Rueda a preguntas de los medios.

Así, el titular del Gobierno gallego ha explicado que la Xunta acaba de recibir esa propuesta de convenio que, ha avanzado, analizarán, pero ya ha advertido de que, "de llegar a algún acuerdo", tendrá que ser "en condiciones de reciprocidad".

En este sentido, Rueda ha recordado que también hay madrileños que se benefician ahora mismo de bonificaciones y ventajas de Galicia en el ámbito del transporte, por lo que ha reiterado: "Por lo menos, la condición de reciprocidad va a ser innegociable".

Todo ello, después de que la Comunidad de Madrid ofreciese la pasada semana todas las Comunidades la posibilidad de suscribir convenios para que los estudiantes puedan acceder a la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP) aunque no estén empadronados en la región.

En concreto, desde el pasado día 15 de junio, únicamente se expide la Tarjeta de Transporte Público, que da soporte al abono transporte, a personas empadronadas en la Comunidad de Madrid y algunas zonas limítrofes de Castilla-La Mancha y Castilla y León.