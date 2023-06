Rueda afea el "cordón sanitario" de PSOE y BNG al PP y remite a después del 17 elegir candidatos a las diputaciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, ha censurado el "cordón sanitario" que, ha reprobado, han apostado por poner las direcciones del PSdeG y el BNG para la conformación de gobiernos en las corporaciones locales y, en concreto, después de que el propio secretario xeral socialista, Valentín González Formoso, confirmase este jueves el impulso de las conversaciones con la formación nacionalista para pactos progresistas en todos los lugares donde sea posible.

En este sentido, el propio Formoso, preguntado por ello, no descartó que una de las 13 Alcaldías que estaban en juego y en las mesas negociadoras, fuese la de Ourense, como fuerza de izquierdas más votada, la tercera de la corporación local. De hecho, esto supuso también un cambio de guion en la convocatoria que había hecho el candidato del PP a la Alcaldía, Manuel Cabezas, al socialista Francisco Rodríguez, que finalmente decidió no acudir. Luís Seara (BNG) afirmó no tener convocatoria oficial de esta cita y no confirmó asistencia en ningún momento.

En este escenario, Rueda ha pedido al PSOE que "se aclare" ante las distintas posturas que se han expresado en el ámbito local, provincial y autonómico sobre los pactos. "El candidato del PSOE en Ourense tiene una opinión, el PSOE en la provincia tiene otra y resulta que el responsable, si es que lo hay, tiene otra distinta", ha remarcado el dirigente popular, quien ha dicho que "así es muy difícil" adoptar decisiones y ha recordado que "todos estaban de acuerdo en que Ourense era excepcional y que, por lo tanto, había que hablar".

También el mandatario popular se ha dirigido al BNG para recordar que a la formación nacionalista también se ha dirigido para tratar de desalojar a Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana) del bastón de mando, después de lograr ser la lista más votada con diez ediles. "PSOE y BNG están en sus componendas y se nota que no es ninguna situación diferente (Ourense)" para ellos, ha cuestionado.

Con respecto a las diputaciones, ha pedido esperar al próximo 17 de junio, día en que se constituyen los ayuntamientos, para luego abordar la cuestión provincial. En este sentido, ha remarcado que los populares han sido la lista más votada, con diferencia sobre los siguientes, en muchos ayuntamientos y que, por lo tanto, tratará de gobernar allí donde se da esa situación.

LISTA MÁS VOTADA

También ha reivindicado que el PP es la lista más votada en todas las diputaciones, de las cuales tienen asegurada la de Pontevedra con mayoría absoluta. En el caso de Ourense, ha vuelto a evitar hablar de nombres y el respaldo concreto al actual dirigente, Manuel Baltar, tal y como ya había expresado a preguntas de los medios este jueves tras el Consello de la Xunta.

"PSOE y BNG no tienen reparos en formar gobiernos en donde quedaron muy por debajo de los candidatos del PP", ha denunciado Rueda, quien ha dicho que, después de las constituciones de las corporaciones locales, "luego vienen las diputaciones".

Preguntado por los medios la posibilidad de situar un candidato que no sea Baltar, Rueda ironizó con el planteamiento de que "eso de que sería mucho más fácil con otro candidato lo dice usted", en referencia al periodista que le formuló la pregunta, para añadir que él no ha "escuchado" esa petición en la calle. "Muy bien, de acuerdo", zanjó ante la insistencia.

ESCUCHARÁN PROPUESTAS

Y dicho esto, ha manifestado que el PP "va a esperar" hasta la constitución de los ayuntamientos para hablar de todo esto, que no va a ser antes de que se constituyan". "Si alguien quiere hacer su propuesta antes, por supuesto lo escucharemos, pero el PP es el más votado en las diputaciones, siempre lo reivindico", ha aseverado.

Sobre el nombre que ha sonado de situar a Luis Menor al frente de la diputación, Rueda ha desviado la cuestión para decir que "afortunadamente" el PP tiene "muchos candidatos que podrían ser ideales para muchos puestos".