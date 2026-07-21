Rueda afea una "defensa cerrada" de PSOE a Zapatero que es "cada vez más difícil de entender" ante actos "gravísimos"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, participa en el acto con motivo de la licitación de la Ronda Este de Ourense - EUROPA PRESS

OURENSE 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha afeado una "defensa cerrada" de socialistas al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que "es cada vez más indefendible y más difícil de entender" ante presuntos "actos de corrupción gravísimos".

"Les pediría que asuman que tienen un enorme problema, que asuman que se están sabiendo cosas muy graves y que asuman que esa defensa cerrada que están haciendo de personas que presuntamente cometieron actos gravísimos de corrupción es cada vez más indefendible y más difícil de entender", ha reclamado consultado por medios de comunicación este martes durante su visita a Ourense para participar en el acto con motivo de la licitación de la Ronda Este.

Todo ello, después de que el diputado y portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, destacase que las declaraciones del empresario Julio Martínez Martínez y del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, sobre Zapatero "carecen de carga probatoria" y acusase al PP de tratar de alentar la "vía Aldama".

Así, el presidente del Ejecutivo gallego ha criticado que socialistas "están pasando por varias fases": la primera "negarlo todo", la segunda "restarle importante" y la tercera "empezar a señalar a aquellas personas que ellos creen que están dando datos para que se averigüe la verdad", subrayando que socialistas "ven que no pueden negar todo porque se está viendo que todo es verdad y no pueden sacarle importancia porque se está viendo que es de una enorme gravedad".

"¿No quedamos en que es bueno colaborar con la justicia, que es bueno que se sepa la verdad de los casos de corrupción? Ya está cayendo la tercera máscara, que en realidad lo que querrían es que no se supiera nada y que todos estos casos de corrupción evidentes quedaran sin descubrir", ha recalcado Alfonso Rueda.