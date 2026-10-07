Mensaje en el que Rueda agradece a López Campos su "gran trabajo" con el Plan Xeral y asegura: "El gallego está por encima de siglas" - CAPTURA /EP

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha agradecido al conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, su "gran trabajo" en el impulso de Plan Xeral de Normalización Lingüística y ha asegurado que el gallego "está por encima de siglas".

El máximo mandatario autonómico ha publicado un mensaje en su perfil de la red social 'X' tras la aprobación del documento en el pleno del Parlamento, donde ha contado con el apoyo de PP, PSdeG y Democracia Ourensana. Por su parte, el BNG mantuvo su 'no'.

Una vez aprobado el plan y tras el pacto sellado entre PP y PSdeG, Rueda ha agradecido "un gran trabajo por una lengua que es patrimonio de todos los gallegos".

"Gracias José López Campos por impulsar un Plan de Normalización Lingüística con casi 700 medidas y construido desde el diálogo y el consenso entre los grupos. El gallego está por encima de siglas", señala el mensaje que Rueda acompaña de una imagen en la que se le ve dando un abrazo al conselleiro.