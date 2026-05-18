Rueda anuncia la incorporación de 18 nuevos inspectores sanitarios para mejorar la gestión de las bajas

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la reunión semanal de su equipo de Gobierno. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este lunes que la Administración autonómica reforzará los equipos de Inspección de Servicios Sanitarios con la incorporación de 18 nuevos profesionales para tratar de mejorar la gestión de las bajas.

En concreto, se trata de nueve inspectores y nueve subinspectores, médicos y enfermeros, que se sumarán a los equipos de inspección de las siete áreas sanitarias que dedican una parte de su trabajo a esta cuestión.

Tal y como ha detallado en rueda de prensa este lunes, esta contratación supondrá una inversión de unos tres millones de euros durante su vigencia, es decir, tres años.

Además, en este acuerdo que modifica las instrucciones de la Consellería de Sanidade por las que se establece el protocolo común para la gestión clínica y el seguimiento de las bajas laborales, Rueda ha explicado que las propuestas de alta médica que las mutuas deben dirigir a las unidades de Inspección deberán acordarse siempre que estén debidamente motivadas y completadas.

En todo caso, ha defendido que la última palabra "seguirá siendo de la sanidad pública" a través de inspección. Así, ha destacado la Xunta, si la propuesta fuese insuficiente, el personal inspector deberá convocar a la persona interesada a un reconocimiento médico presencial antes de dictar una resolución motivada sobre si procede o no el alta.

ÚNICA AUTORIZACIÓN

Por otro lado, la instrucción modifica la solicitud de autorización de pruebas diagnósticas y procedimientos terapéuticos realizados por las mutuas y que deben contar con el visto bueno de la Inspección de Servicios Sanitarios.

A partir de ahora, se establece un sistema de autorización única para que las mutuas no tengan que tramitar una solicitud individual por cada actuación. De este modo, una sola autorización habilitará todas las pruebas y procedimientos terapéuticos necesarios.

"Para conseguir que el proceso sea más resolutivo, las mutuas ya no tendrán que solicitar una autorización para cada prueba que realicen, bastará una única solicitud por trabajador para llevar a cabo las pruebas que sean necesarias", ha resumido Rueda ante los medios de comunicación.

El objetivo, ha insistido el presidente de la Xunta, es actuar ante lo que considera ahora mismo "un problema constatado por muchos colectivos empresariales".