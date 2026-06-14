Rueda asegura estar "satisfecho" con la sanidad gallega, aunque admite que hay "mucho que mejorar y protestas concretas"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda - DAVID CABEZÓN

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado estar "satisfecho" con la sanidad gallega, aunque, ha admitido que hay "mucho que mejorar y protestas concretas". "Viendo nuestras cifras comparadas con otras comunidades y la situación que tenemos, se está haciendo una gestión muy razonable, insisto, mejorable siempre", ha indicado.

En una entrevista concedida a la Cadena SER, recogida por Europa Press, el mandatario autonómico ha repasado diferentes temas de la actualidad gallega y nacional. Entre ellos, el ámbito sanitario, en el que se ha mostrado "satisfecho".

Rueda no ha dudado en defender al equipo "compacto" que compone la Consellería de Sanidade, con el conselleiro Antonio Gómez Caamaño a la cabeza. En relación con los recientes cambios en la estructura directiva del Servizo Galego de Saúde (Sergas), el presidente ha rechazado que respondan a un "cambio de rumbo" de la política sanitaria de la Xunta.

Para el líder, Sanidad es una de las áreas "más difíciles" porque supone casi la mitad del presupuesto de la Xunta y es "muy exigente", al pasar la mayoría de los gallegos por la sanidad pública. "Siempre va a ser una competencia complicada de gestionar, pero también bonita si funciona", ha afirmado.

En este sentido, el presidente gallego ha defendido el plan de su Ejecutivo para controlar las bajas laborales, afirmando que fue una "decisión valiente" y cargando contra los representantes políticos que aseguraban que "este es un problema inventado".

"Yo le digo a todo el mundo que vaya a hablar con las empresas grandes y pequeñas, con los autónomos que contratan, que saben el impacto que causa en Galicia, a nivel global. Lo cómodo sería no hacer nada, pero creo que es un problema que afecta a la economía gallega y la Xunta está para afrontar esos problemas", ha explicado, insistiendo en que quieren "llegar a acuerdos" con los empresarios y sindicatos.

Rueda también ha abordado otro ámbito polémico, como es la educación, especialmente tras la celebración de las pruebas de selectividad. En este sentido, ha avanzado que este lunes el titular de Educación, Román Rodríguez, anunciará una serie de propuestas para "mejorar el sistema de selección".

"Para solucionar algo fundamental que es que aquel que estudió y se esfuerza se vea beneficiado de todo eso; con independencia de otras circunstancias externas que no puede controlar ni tiene culpa, como creo que pasó esta vez", ha indicado.

ALTRI

Durante la entrevista, Alfonso Rueda ha sido preguntado si da por muerto finalmente el proyecto Altri. Al respecto, el presidente de la Xunta ha explicado que es muy difícil que funcione sin tener electricidad.

Ahora, tras enviar la empresa una serie de alegaciones, el mandatario autonómico ha señalado que las están estudiando y decidirán. No obstante, ha afirmado que "es muy difícil" que sin conexión eléctrica sea capaz de funcionar.

En contraposición, ha celebrado como una "magnífica noticia" la posible llegada de la china SAIC Motor a Galicia. Rueda ha mantenido la prudencia, aunque asegura que el proceso está avanzando y está "prácticamente seguro" que llegará a "buen puerto".

"Creo que un proyecto que va a tener muchísimo futuro en Galicia, miles de puestos de trabajo, y nos consolidará como un polo de automoción de España y de Europa", ha remarcado.

PACTOS CON VOX

Sobre el escenario político estatal, Rueda ha asegurado que "entiende" a sus compañeros populares que pactan con Vox para formar gobiernos. "En Galicia Vox es un partido absolutamente testimonial y afortunadamente estas directivas no se dan. Dicho esto, yo entiendo a mis compañeros que ganan las elecciones y quieren formar gobiernos y estoy seguro que no harían nada que fuera ni en contra de la Constitución, ni en contra de sus territorios", ha afirmado.

Igualmente, ha criticado que se cuestionen los acuerdos con Vox mientras se naturalizan desde la izquierda los acuerdos con otras fuerzas políticas "que de radicalismo también andan bastante servidas".

Con respecto al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, el mandatario gallego ha subrayado que este "hará todo lo posible por tener un respaldo para ejecutar su programa". "Si tiene que conformar mayorías, vuelvo a lo de antes, aquí naturalizamos que el gobierno actual pactó con todo el mundo que dijo que no iba a pactar en ningún caso, y resulta que Feijóo no puede pactar con nadie", ha subrayado.

Tras ser preguntado por una posible "desbandada" de su Gobierno si Feijóo llega a la Moncloa, Rueda ha asegurado que al líder del PP nacional "sabe mucho de fichar a gente que conoce, que trabaja bien", pero "hay mucha gente en la Xunta que trabaja muy bien y está muy contenta donde está".

Por su parte, el mandatario autonómico ha enfatizado que está "muy contento" con su Gobierno y ha anunciado que ninguno de sus conselleiros será candidato en las próximas elecciones municipales de 2027.

"PALPITO" DE QUE VENDRÁ EL PAPA

De cara al año 2027, Año Xacobeo, Rueda se ha mostrado optimista sobre la posibilidad de que el papa León XIV visite Galicia, asegurando que su "palpito" es que vendrá. Tras su reciente visita a Barcelona, en la que habló catalán, Rueda ha apuntado que es natural que si viene a Galicia, territorio con dos lenguas, hable en gallego.

Igualmente, ha remarcado que no es "sencillo", ya que acaba de hacer un viaje muy largo. "Siempre digo lo mismo, con la prudencia que aconseja la diplomacia vaticana, nosotros no dejamos de trabajar", ha destacado.

Finalmente, Rueda ha abordado la preparación de Galicia ante la campaña de incendios forestales y ha admitido que existe preocupación ante la posibilidad de repetir episodios de gran intensidad como los registrados en veranos anteriores.

"Hay variables que no podemos controlar, como son las altísimas temperaturas que se dieron en Ourense. Lo que podemos controlar es todo lo que tiene que ver con la prevención y con el refuerzo del sistema", ha señalado.

Además, ha alertado sobre la aparición de incendios cada vez más virulentos y difíciles de extinguir, concluyendo que hay que "aprender, ya no a convivir con ellos, sino a luchar contra ellos".