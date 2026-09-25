Rueda asegura que el pacto PP-PSdeG "frena el monolingüismo que quiere el BNG" y garantiza la "libertad y el equilibrio"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Four Seasons Hotel Madrid, a 7 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que el acuerdo firmado sobre el idioma gallego entre el PP y el PSdeG en el Parlamento de Galicia "frena el monolingüismo que quiere imponer el BNG" y "garantiza la libertad lingüística y el equilibrio".

Así lo ha trasladado este viernes en una entrevista en el programa 'Más de uno' de Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha dado la "bienvenida" a los socialistas gallegos a la "lógica" y a "darse de cuenta" que "este tipo de acuerdos son necesarios".

En su intervención, el presidente de la Xunta ha asegurado que la inmensa mayoría de los gallegos están orgullosos de tener dos idiomas y de promocionar el propio. "Eso sí, respetando la libertad lingüística", ha manifestado.

En este sentido, ha afirmado que lo que hace este pacto es "frenar el monolingüismo que quería imponer el BNG" y "obligar a que en la enseñanza haya una lengua absolutamente predominante y otra absolutamente residual".

"Esto no es lo que quieren los gallegos, no es lo que queremos en el acuerdo que hemos firmado ayer con el PSdeG que, aparte de promocionar nuestra lengua, garantiza la libertad lingüística y el equilibrio que creo que es fundamental", ha manifestado.

Rueda, que ha abogado por sacar el gallego de la "lucha política", ha asegurado que el BNG "se empeña en que esto no fuese así" y que con este acuerdo "afortunadamente" le han "parado los pies".

Además, ha detallado lo que implicará el acuerdo: "Lo que hacemos es que hasta ahora había un sistema que era que las asignaturas troncales parte se daba en gallego y parte se daba en castellano, pero las asignaturas de ciencias se daban siempre en castellano. Ahora existe la posibilidad de que se den en gallego, pero entonces a cambio, las que se estaban dando en gallego, pasarían a darse en castellano. Mantener el equilibrio", ha dicho.

TRASLADO DE MENORES MIGRANTES

En la entrevista, además, el presidente del Gobierno gallego ha señalado que Galicia ya recibe menores procedentes de Ceuta y ha defendido que la comunidad es solidaria, pero considera que no puede asumir de manera indefinida nuevos traslados sin planificación.

"Esto no es una solución", afirma al referirse a un sistema que, en su opinión, permite al Gobierno trasladar el problema a las comunidades autónomas. Rueda reclama que cualquier política migratoria garantice tanto la convivencia de quienes ya viven en los territorios como las condiciones de quienes llegan.

VIVIENDA

En la entrevista, Rueda ha situado la vivienda entre los principales problemas de Galicia y ha defendido los pasos dados por su Ejecutivo para aumentar el parque y ofrecer seguridad jurídica a los propietarios.

Asimismo, ha alertado de los efectos de las medidas intervencionistas sobre los alquileres y ha afirmado que en A Coruña se retiró casi el 52% de las viviendas en alquiler respecto a las disponibles en julio de 2025 tras la declaración de zona tensionada.

Además, sobre este asunto, ha criticado al Gobierno de Sánchez por falta de avances en materia de vivienda y considera que una reforma de la legislación del suelo puede ayudar, pero sostiene que debe hacerse de manera adecuada y acompañarse de otras medidas.

Por último y a raíz de la condena a Sito Miñanco, el presidente gallego ha reclamado "mano dura" contra los clanes de la droga que vuelven a representar un problema importante. Al respecto, ha destacado las operaciones policiales y las incautaciones de grandes alijos y ha reclamado más medios para las fuerzas de seguridad.