Rueda asegura que SAIC empezará en Galicia con "ensamblaje" de piezas pero que "también habrá fabricación"

El titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, preside la reunión del Consello - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que el grupo asiático SAIC se instalará en Galicia de forma "gradual", con un proceso que comenzará por el "ensamblaje" de piezas pero que también habrá fabricación".

Así lo ha trasladado este lunes al ser preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consello, en la que ha subrayado que "una de las razones del trasladado de SAIC a Galicia es poder fabricar aquí y evitar los aranceles que hasta ahora tienen que pagar por la fabricación en su país de origen".

Rueda ha insistido en que se trata de una "proceso gradual" y que se trata de una "magnífica noticia" que tiene unos hitos "muy estrictos". "Estamos trabajando intensamente para que se puedan cumplir, pero todo este proceso ese despliegue no tendría ningún sentido que no hubiese también fabricación", ha señalado.

Rueda ha destacado que este proceso "gradual" es el inicio de "magnificas noticias" para el desarrollo industrial de Galicia.