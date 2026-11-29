El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, deposita su voto acompañado de sus hijas, en Pontevedra, a 29 de noviembre de 2026. - PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha augurado que el llamamiento a acudir a las urnas será "especialmente efectivo" en estas elecciones generales del 29 de noviembre y que, en consecuencia, la participación será "muy alta". "España se juega mucho y Galicia, por supuesto, también", ha recalcado.

Rueda ha acudido a depositar su voto al Centro Galego de Tecnificación Deportiva, en Pontevedra, donde ha estado acompañado de de su familia y de otros miembros del partido, como la actual conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue.

En declaraciones ante los medios, el líder de los populares gallegos ha agradecido a todas las personas presentes en los colegios electorales, "bien o porque les tocó por sorteo o porque están en representación de los partidos"; especialmente, a los más de 9.000 interventores y apoderados del PPdeG repartidos por las cuatro provincias. "Ojalá todo vaya con la normalidad con la que parece que se está desarrollando hasta ahora", ha deseado.

De este modo, ha realizado el llamamiento a votar que "siempre" suele hacer en una cita de este carácter, al igual que los representantes del resto de partidos, y ha augurado: "Mi impresión es que, por los datos que ya van saliendo e incluso por esta mesa, la participación va a ser muy alta".

Rueda considera que eso es "muy bueno", dado que, a su juicio, en estos comicios "España se juega mucho y Galicia, por supuesto, también". Por ello, ha animado a todo el mundo a que "exprese con su voto cómo quiere que sea el futuro del país". "Todas las elecciones son importantes, pero estas son muy importantes", ha zanjado.

EL PPDEG ACUDE A LAS URNAS

Además de Rueda, a lo largo de la mañana también han acudido a las urnas los principales candidatos populares a las Cortes. Entre ellos, el secretario general del PP y cabeza de lista al Congreso por A Coruña, Miguel Tellado, depositó su voto en Ferrol, concretamente en el CEIP Cruceiro de Canido.

Al mismo tiempo, el cabeza de lista por Pontevedra, Julio García Comesaña, votó en el Ayuntamiento de Vigo; la número uno por Ourense, Ana Vázquez, acudió al edificio consistorial de Bande, y el de Lugo, Francisco Conde, lo hizo en Monforte. Todos ellos han insistido en los agradecimientos a sus apoderados e interventores para que la jornada transcurra "con normalidad" y en el llamamiento a la participación.