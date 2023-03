Rueda avala que militantes del PP secundasen las movilizaciones y critica el "espectáculo" de Ángela Rodríguez 'Pam'

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que le "alegra" que hubiese "una presencia importante" en las movilizaciones del 8M, en las que participaron hombres y "sobre todo mujeres" del PP, cuestión con la que está "totalmente de acuerdo".

A preguntas de los medios, el presidente ha dicho que no puede más que ser "respetuoso" con cualquier "manifestación pacífica", pero ha aprovechado para censurar el "espectáctulo" que, a su modo de ver, ha dado la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam'.

La última polémica en torno a la dirigente estatal, que además es gallega, llega por una grabación que difundió en el marco de las protestas del 8M en la que se acercaba a un grupo de jóvenes que, con pancarta en mano, cantaban: "¡Qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar!".

Rueda ha lamentado el "espectáculo" de la dirigente "dando ejemplo de no saber estar y de no ser consciente el cargo que ocupa" al difundir unas manifestaciones que, para el también líder del PP gallego, no son "ni normales, ni se pueden admitir".

Más allá, ha recalcado que él es "totalmente respetuoso" con las manifestaciones del 8M. "No puedo hacer ninguna valoración más que positiva", ha zanjado.