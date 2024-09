Rueda avanza que la Xunta pagará el 60% de la subida del canon de Sogama, de la que vuelve a culpar a Sánchez

Pontón le pide que deje el "servilismo" a 'Génova' al respecto de la financiación y el presidente carga contra "el cuponazo" de Cataluña

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este miércoles que el Gobierno autonómico asumirá "el 60 por ciento" de los 42 euros que subirá --de 66 a 108 a partir de enero de 2025-- el canon que pagan 295 ayuntamientos a la Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) por tonelada de basura recogida.

En un debate con la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en la primera sesión de control del Parlamento gallego del nuevo período de sesiones, Rueda ha avanzado que la Xunta "va a transferir" esta cuantía a las arcas municipales para que los gallegos "no tengan que pagar por las decisiones de Pedro Sánchez".

De esta forma se ha referido el presidente a la subida de los impuestos estatales que gravan los vertederos y la incineración y que generó un déficit en Sogama. Se trata de un aumento fiscal que fue consecuencia de transponer una directiva europea aprobada en 2018.

En total, según puntualizan fuentes de Presidencia, la Xunta cubrirá 24 de los 42 euros que subirá el canon, hasta los 108 euros por tonelada gestionada por Sogama, a comienzos de 2025 con respecto a enero de 2024. El modelo de transferir estos recursos todavía está en estudio y, aunque el recibo que pagarán los ciudadanos subirá de todas formas, será de un modo más amortiguado.

EL PRESIDENTE "MÁS SERVIL A MADRID"

Este anuncio se ha producido en medio del careo con Pontón, que se ha centrado, en buena parte, en el modelo de financiación autonómica. La líder de la oposición le ha reprochado a Rueda que esté "más centrado en servir" a 'Génova' y a "las empresas amigas del PP" que en "solucionar los problemas de los gallegos".

Pontón también le ha acusado de haber sido el presidente de la Xunta "más servil a Madrid" que ha habido. Así, ha criticado que el pasado viernes dejase "plantadas" sus obligaciones y acudiese a un acto del PP estatal a "recibir órdenes" de Alberto Núñez Feijóo sobre rechazar reuniones bilaterales con el Gobierno central para abordar la financiación de la Comunidad Autónoma.

En este sentido, la portavoz nacional del BNG le ha preguntado si "va a defender que Galicia tenga una quita de la deuda" como pactó el Gobierno central para Cataluña y si "va a permitir que Galicia sea la única nación histórica que no tenga la llave de su dinero".

"UN CUPONAZO" CON UN COSTE DE 444 MILLONES

En su respuesta, el presidente ha afeado a los nacionalistas que estén dispuestos "a defender un concierto" y "un cuponazo" para Cataluña "que va en contra de los intereses de Galicia" porque, según sus cifras, dejará de ingresar 444 millones de euros.

Rueda ha ironizado con que las prioridades de ambos sean "bien diferentes". Así, mientras las del PP están "en el programa electoral" que les dio una mayoría absoluta el pasado febrero, las del BNG y la UPG --su facción mayoritaria-- son, aunque intenten "disimular" en campaña, la "independencia", la "imposición lingüística" y "lavar cerebros a base de ideología".

En su última intervención, el presidente ha pedido a la líder del Bloque que "se plante" ante el Gobierno central y a demostrar "que el nacionalismo no es puro ombliguismo" y "egoísmo".

"La prioridad ahora mismo es que no nos roben desde el Gobierno de Madrid, que no se pague con dinero de los gallegos servidumbres, hipotecas, que no se compren gobiernos y que no se utilicen recursos públicos para mantener a un señor en La Moncloa", ha espetado, sin dejar de atacar a Pontón por los "25 años" que va a cumplir como diputada autonómica.

BESTEIRO, "EL GRAN DEFENSOR" DE SÁNCHEZ

Sobre este mismo asunto también ha debatido, aunque más escuetamente, con el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. Rueda le ha preguntado si sabe cuándo Sánchez lo va a llamar para recibirlo tras su investidura como presidente de la Xunta, celebrada ya en abril.

"Como nos tenga que llamar porque usted lo dice, la llevamos clara. Ya me gustaría que Pedro Sánchez le hiciera caso a usted, pero no le hace ningún caso", le ha espetado al líder socialista, de quien ha lamentado que sea "el gran defensor" de Sánchez mientras que otros "compañeros suyos" son "valientes" y dicen, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, "hasta aquí llegamos".

"No le lave la cara al señor Sánchez y dígale que con el dinero de los gallegos ni se pagan supervivencias ni se compran gobiernos independentistas", ha concluido.