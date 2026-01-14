Rueda carga contra el "intolerable" modelo de financiación que coloca a Galicia "en la cola" tras "reuniones secretas"

Archivo - El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, durante una entrevista para Europa Press, a 2 de agosto de 2023, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). Alfonso Rueda Valenzuela es el actual presidente de la Junta de Galicia? - César Arxina - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha cargado contra la "intolerable" propuesta del Gobierno de nuevo modelo de financiación, puesto que critica que coloca a Galicia "en la cola". "Vamos a recibir aún menos de lo que aportamos", se queja.

A preguntas de la prensa en un acto en Dumbría (A Coruña), Rueda censura que este modelo se decidió en "reuniones secretas" que "no contaron" entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y "el representante de un partido que ni siquiera forma parte de un gobierno, el señor Junqueras". "Todo estaba dirigido a beneficiar clarísimamente a una comunidad autónoma, y todo aquello que se le beneficia es lo que se nos detrae los demás", critica.

Al respecto, ha señalado que Galicia tiene "el mismo posicionamiento" que los presidentes socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha y que el candidato socialista en las próximas elecciones en Castilla y León. Por ello le parece "increíble" que el PSdeG "defienda la propuesta del Gobierno", ya que están "todos en contra" y "todos diciendo que es un disparate" porque beneficia a una comunidad autónoma y perjudica a todas las demás". "Cada vez se hace más evidente que esto es así", agrega.

En el caso de Galicia, Rueda reprueba que "los números son intolerables", por lo que avisa: "Haremos todo lo posible para que eso no se haga una realidad". "Es que nos colocamos, de repente, en la cola de las comunidades autónomas en cuanto a financiación", clama. "Vamos a recibir aún menos de lo que aportamos", apostilla.

Incide en que "los mecanismos de solidaridad, de igualdad, saltan por los aires simplemente en beneficio de la permanencia de Pedro Sánchez". "No puede ser", deja claro.

Alfonso Rueda recuerda que en la Declaración de Galicia varias comunidades de "distintas colores políticas" se pusieron de acuerdo en materia de financiación, pero "todo esto la revienta por los aires", lo que achaca a los intereses de "una sola comunidad autónoma y el egoísmo de permanecer en el poder de Pedro Sánchez".

"Yo hablo en nombre de Galicia", asegura sobre que "no se puede tolerar" este nuevo modelo. "Si coincidimos con la mayoría, que parece ser que va a ser así", dice que "será una demostración más" de que "va en perjuicio del interés general de prácticamente todas las comunidades autónomas de España".

MERCOSUR

Por otra parte, preguntado por el acuerdo de la UE con Mercosur, Rueda ha reiterado lo expuesto en los últimos días de que "tienen que firmarse con una serie de salvaguardas que aseguren que los productores españoles y gallegos no van a salir perjudicados".

"No podemos competir en condiciones de desigualdad", deja claro sobre el hecho de que aquí se sigan unas normativas y que ahora entren productos sin "ningún tipo de reglamentación".

El titular del Ejecutivo autonómico emplaza al Gobierno central, "que es el que negocia", que "si esto va adelante, vaya con esas salvaguardas". Si no, estaríamos en una situación de absoluta desventaja que sería muy perjudicial", remarca.