Rueda celebra la "victoria clara" de Mañueco y avisa a Vox: "Bloquear gobiernos a veces tiene consecuencias"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, preside la reunión semanal de su Ejecutivo. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha celebrado la "victoria clara" de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León este domingo, aunque "sujeta a pactos", y ha advertido a Vox que "bloquear gobiernos a veces tiene consecuencias".

A preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, el titular del Gobierno gallego ha destacado que en las últimas elecciones autonómicas --Aragón, Extremadura y Castilla y León--, la tendencia "siempre ha sido la misma": "El PP ganó las elecciones".

Por eso, ha aprovechado para felicitar a Mañueco, apuntando a los que "decían que le iban a ganar" y poniendo en valor que el líder popular de Castilla y León "fue más realista y humilde" y obtuvo "un magnífico resultado".

En este contexto, ha reivindicado que en Galicia "la situación sea diferente", ya que, aunque el resultado de este domingo fue "de victoria clara" del PP, "queda sujeto a pactos".

En este sentido, ha asegurado que trabajará para que en Galicia "no haya al día siguiente" de unos comicios "estas necesidades". "Es mejor tener la situación de aquí que los resultados de las últimas elecciones autonómicas celebradas en España", ha reconocido.

A continuación, el presidente gallego ha manifestado que las urnas en Castilla y León han dejado "un mensaje claro" para Vox, al que ha apelado a "entender a la tercera" que los electores demandan que "a las elecciones hay que presentarse para después intentar gestionar".

"Bloquear gobiernos o pretender ir por encima de tu resultado electoral a veces tiene las consecuencias que vimos ayer", ha advertido Rueda.