Rueda cifra en el "40%" los médicos de cabecera que perciben el plus por objetivos con las bajas, que no retirará

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la sesión de control del Parlamento de Galicia - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las medidas el Gobierno gallego para reducir la duración de las incapacidades temporales han enfrentado este miércoles a la líder del BNG, Ana Pontón, y al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la sesión de control del Parlamento de Galicia, en la que la portavoz del BNG ha exigido la retirada del "plus anti bajas" a los médicos, algo a lo que Rueda ha respondido destacando el éxito de las políticas de su Ejecutivo para reducir el absentismo, unos objetivos de gestión que aplican ya el "40%" de los médicos de cabecera del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

En el debate, la líder del BNG ha pedido al presidente de la Xunta que "si le queda algo decencia" escuche a los médicos y médicas de familia y "retire" la propuesta de pagarles un extra a los facultativos que acorten las bajas laborales de sus pacientes, un "plus anti bajas". "La respuesta a esa ocurrencia ya la dieron los propios profesionales, los colegios médicos, la asociación de médicos de familia y sindicatos, tachando la medida de burda y disparatada, que pone en riesgo la salud de las personas", ha sostenido.

Pontón ha censurado que el PP vea las bajas laborales "no como un derecho a la salud, sino como un gasto", pese a que, según ha sostenido, "Galicia es la segunda CCAA con menos bajas de todo el Estado".

Además, ha acusado al Gobierno gallego de poner en marcha una "campaña de criminalización" contra los trabajadores que están de baja, a los que "acusa de defraudadores que fingen estar enfermos". "Con su plus anti bajas pretende que la gente vaya a trabajar enferma y de paso cuestiona la profesionalidad de los médicos", ha criticado para asegurar que esta medida "atenta contra el código deontológico médico".

"Hablamos de personas enfermas, no de paquetes que hay que despachar cuanto antes", ha reprochado la líder nacionalista, que ha atribuido el problema a las "listas de espera" provocadas por los "recortes y privatizaciones" de los 17 años de gobierno del PP.

Además, ha contrapuesto la diligencia del presidente de la Xunta para "perseguir" a quien coge una baja laboral, con su falta de medidas ante la "siniestralidad laboral". "En Galicia muere de media cada semana una persona en accidente laboral ¿Para cuándo un plus anti siniestralidad, señor Rueda? En este país los trabajadores cada semana hacen 122.000 horas extra gratis, ¿Para cuándo un plus anti fraude en las horas extra?", ha reclamado.

"ABANDONEN TODA ESPERANZA"

Enfrente, el máximo mandatario autonómico ha dejado claro que en Galicia "hay un problema" relacionado con el absentismo y que su Gobierno "está para resolver problemas".

En esta línea, ha defendido el éxito de las medidas puestas en marcha por su Ejecutivo y ha destacado que se trata de un "indicador" que está en los objetivos de gestión del Sergas desde hace más de año y medio y que, cuando empezó a ser aplicado, implementaba un 1% de los facultativos. "Ahora, casi el 40% de los médicos que tienen cupo, están aplicando este objetivo de gestión", ha señalado.

Dicho esto, le ha preguntado a Pontón si trata de acusar a la Xunta de "coaccionar" al 40% de los médicos de cabecera y le ha afeado que uno de los portavoces que saliese a rechazar esta medida fuese "un candidato" del BNG.

Asimismo, le ha recordado a la líder del BNG que el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), dependiente del Gobierno que el BNG "apoya en Madrid", impulsa una estrategia para luchar contra las incapacidades laborales transitorias que dice que "hay que controlar especialmente a los trabajadores con dos o más bajas al año".

Tras ello, ha subrayado: "Todo trabajador que tenga que estar de baja porque esté enfermo o porque esté incapacitado para trabajar, sagrado; pero los que estén de baja y puedan trabajar, eso también hay que arreglarlo", ha manifestado.

Rueda ha recordado que el coste del absentismo supone en la Comunidad gallega "más de 2.000 millones de euros", un "2% del PIB", y ha puesto como ejemplo el caso de un autónomo empleador: "Si tienen tres trabajadores y dos de baja, tiene dos terceras partes de su plantilla de baja", ha manifestado para referirse también a los trabajadores que tienen que cubrir las bajas de sus compañeros".

Sin embargo, ha dicho que al BNG le gusta que el Gobierno no resuelva problemas porque prefiere el "cuanto peor mejor". "Los instrumentos que estamos poniendo en marcha, como el refuerzo de la inspección médica en colaboración con las mutuas son medidas valientes, pioneras que verá como siguen otras comunidades", ha afirmado.

"¿Cuál es su propuesta? ¿No hacer nada y dejar que las bajas duren indefinidamente hasta que le pete?", ha preguntado Rueda, que ha emplazado al BNG a "abandonar toda esperanza": "Aquí hay un problema y el gobierno está para solucionarlo, por las empresas, por los autónomos y por toda Galicia", ha subrayado.