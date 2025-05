Rueda se compromete a seguir gobernando con 'sentidiño' frente a los "espectáculos" del PSdeG y el "no a todo" del BNG

PONTEVEDRA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, se ha comprometido a seguir gobernando Galicia "como quieren los gallegos", con 'sentidiño', frente a los "espectáculos de corrupción y todo lo que se ve" del PSdeG frente al "no a todo" del BNG, a los que "nada les gusta y siempre están enfadados".

Así lo ha señalado este domingo en la 'romería' popular en el Monte Castrove del PP de Poio, a la que asistieron más de 1.000 personas, en la que también ha participado la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, el presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López, y el alcalde, Ángel Moldes.

"Vamos a cubrir nuestra palabra y que así os sigáis sintiendo orgullosos", ha aclamado Rueda, al tiempo que ha ensalzado la alta participación en esa romería en un día en que la gente "podía estar en cualquier otro sitio".

Rueda ha ensalzado el "buen hacer" del líder local, Ángel Moldes. "Un alcalde muy orgulloso con muchas ideas y que va a seguir dando muchas alegrías", ha asegurado, al tiempo que ha remarcado que, los populares en Poio, tienen una oportunidad para demostrar que "saben hacer muy bien las cosas".

Asimismo, ha ensalzado que Moldes consiguió en 2023 "acabar con tantos años" en los que "parecía que se hacía, pero en realidad no se hacía nada".

"Los que gobernaron en Poio tanto tiempo son los dignos representantes de decir 'no' a todo: 'no a que vengan turistas; 'no' a que vengan industrias; o 'no' a decirle al PSOE en Madrid que hay que poner las pilas", ha esgrimido.

Por su parte, el líder del PP de Pontevedra ha ensalzado las políticas "grandes, amplias, mayoritarias, próximas a la gente y de puertas abiertas" del PP en todos los ayuntamientos de Pontevedra.

Frente a esto, ha añadido, está el "resentimiento, crispación, parálisis y bloqueo", que supone la "acción conjunta de PSOE y BNG, exclusivamente unidos, no a favor de la gente, sino solo para que no gobierne el PP".