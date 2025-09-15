Rueda considera el ataque de Israel en Gaza "una salvajada", pero también ve a Sánchez "un irresponsable"

Rueda, antes de comparecer ante los medios después del Consello. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha calificado este lunes, tras ser preguntado acerca de si considera que la actuación de Israel en Gaza es un genocidio, que lo que sucede en la Franja le parece "una auténtica salvajada" que "no tiene nombre" y que "tiene que parar cuanto antes".

"Las denominaciones más técnicas creo que no pueden ocultar lo que está pasando allí y que están muriendo miles de personas, y eso debe partar", ha esgrimido el presidente gallego, también líder del PPdeG, quien ha evitado cualquier otro calificativo sobre el conflicto.

En esta coyuntura, también ha considerado que es necesario hablar de una de las derivadas de la guerra en Gaza: las protestas propalestinas en España que, tras tener efectos a su paso por otras comunidades, obligaron a cancelar este domingo la etapa final de la Vuelta a España en Madrid.

En este punto, Rueda ha advertido que, bajo su punto de vista, los "métodos" que algunas personas están utilizando para protestar contra "las miles de muertes" en Gaza "no son, ni mucho menos, los adecuados".

También ha reprobado la actitud de aval que, en relación a estas propuestas, ha manifestado el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, a quien ha calificado de "auténtico irresponsable".