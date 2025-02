Rueda cree que "las proclamas" van "más rápido" que los trámites administrativos en el gobierno de Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha considerado que "a veces parece que las proclamas" van "más rápido" que los trámites administrativos en el gobierno municipal de Santiago, integrado por BNG y Compostela Aberta.

El máximo mandatario autonómico se ha pronunciado de este modo al ser preguntado por las críticas del gobierno local, que denunció que la Administración autonómica no elimina del registro de viviendas de uso turístico aquellas a las que el ayuntamiento no renueva la licencia.

El presidente de la Xunta ha considerado que el Ayuntamiento compostelano habla de este asunto porque "no le debe de interesar mucho" que se mencione la "tasa turística". "Tanto tiempo reclamándola y ahora, pudiendo actuar de forma inmediata, parece un poco que no saben muy bien qué hacer y por ello, toca habar de este tema", ha censurado.

El máximo mandatario autonómico ha sostenido que en "el Ayuntamiento de Santiago sabe perfectamente que hay una normativa y cuál es la mecánica". "Cuál es la operativa par que la Xunta pueda dar, con todas las garantías, de baja esas viviendas", ha indicado.

Por tanto, ha incidido en que "si se quiere que se haga", "no hay nada más que seguir la normativa". "Porque a veces parece que las proclamas van más rápido que los trámites administrativos del Gobierno local de Santiago", ha sostenido.

CRÍTICAS DEL GOBIERNO LOCAL

En concreto, este lunes, la concejala de Turismo y portavoz municipal del Gobierno local de Santiago, Míriam Louzao, ha pedido a la Xunta que "deje de enredar" con las Viviendas de Uso Turístico (VUT) incluidas en el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT) de la Administración autonómica pero que no cuentan con título habilitante municipal, ya que, ha recordado, es una exigencia que establece el propio Gobierno autonómico. "No pedimos nada que no esté en su decreto", ha dicho.

La edil compostelana ha asegurado que el Ayuntamiento sí remite individualizadamente las solicitudes a la Xunta, como esta reclamó hace pocos días, a pesar de que, ha recordado, no es una obligación municipal, ya que el registro "es de la Xunta" y es el Gobierno gallego quien debe controlar los requisitos de su cumplimiento, ha añadido.

"Por la mañana nos piden que demos seguridad jurídica a estas viviendas y por la tarde reconocen que el REAT no sirve para nada", ha apuntado Louzao. Por ello, ha vuelto a reclamar al Gobierno gallego que dé de baja de este listado a aquellas viviendas inscritas en Santiago que no cuentan con esta autorización y "que dejen de enredad, porque es un tema muy importante".