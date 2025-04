Rueda critica la "politización" de "los del no a todo" en sanidad y replica: "La Xunta hace todo lo que puede"

Avanza que aprovechará la sesión de control en el Parlamento de esta semana para "contrarrestar" las "cosas que se dicen que no son verdad"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha admitido, a preguntas de los medios tras la manifestación de este fin de semana, que hay "margen de mejora" en el ámbito sanitario, pero también ha denunciado que hay "politización" y "cosas que se dicen que no son verdad" sobre todo, ha recalcado, por parte "de los de no a todo" (en referencia al BNG).

"La Xunta hace todo lo que puede, hasta donde puede, y reclama al Gobierno central que haga su parte, que hasta ahora no lo hizo", ha sentenciado, en la comparecencia posterior al Consello de la Xunta, donde ha admitido que en "algo tan importante y dinámico como la sanidad" hay "margen de mejora".

Pero, tras reiterar su respeto e indicar que no va "a negar en absoluto la buena fe de personas" que acudieron a manifestarse, ha apuntado a sus rivales políticos, sobre todo con el foco en el BNG, para incidir que "estaba clarísimo que el partido del no a todo no iba a reconocer ninguna mejora".

A este respecto, tras censurar "politización" y que se digan "cosas que no son verdad", ha aludido a la sesión de control que se celebrará este miércoles en el pleno del Parlamento de Galicia para remarcar que irá a "exponer datos" y "contrarrestar" afirmaciones que, a su modo de ver, se sitúan sobre la mesa y no se ajustan con la realidad.

Como ejemplos, ha aludido a la inversión o a algunas acciones que se están acometiendo desde la Xunta y ha incidido en que es "muy injusto hablar de sanidad tercermundista". Pero ha concluido que eso no preocupa a quienes "quieren politizarlo todo". "Un día les vale manifestarse contra una cosa y al siguiente contra otra. Son los de siempre", ha rebajado.

Enfrente, a los gallegos que "realmente quieren mejorar la sanidad, que son muchísimos más de los que se manifestaron", les ha trasladado que "la Xunta está con ellos" y "hace todo lo posible para mejorar todos los días".

"La gente quiere que se reduzcan las listas de espera, que se hagan más especialidades con mejores instalaciones y más capacidad para resolver sus problemas, que haya una Atención Primaria cada vez con más profesionales. La Xunta también. Y hace todo lo que puede, hasta donde puede; y reclama al Gobierno central que haga su parte, que hasta ahora no lo hizo", ha aseverado, al tiempo que ha destacado la inversión autonómica en materia de sanidad.

CONCIERTOS CON LA PRIVADA

Sobre el aumento de los conciertos con la privada del que se hacía eco el Consello de Contas, Rueda ha vuelto a remitir a la sesión de control del miércoles para "dar todos los datos", pero ha advertido que cualquier incremento al respecto "no va a superar a los que se produjeron en la época del bipartito".

"Que fue la última oportunidad que tuvieron de gobernar los mismos que ahora están denunciando estas circunstancias", ha advertido, antes de pedir "un poco de coherencia y un poco menos de hipocresía".