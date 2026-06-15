Rueda cubre las vacantes en Emprego y Portos de Galicia, que ocuparán Susana Pérez Iglesias y Natalia Botana

Reunión semanal del Consello de la Xunta. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha aprobado en su reunión semanal de este lunes dos nombramientos para cubrir las vacantes que habían quedado en la Secretaría Xeral de Emprego y en Portos de Galicia, cuyos responsables --Pablo Fernández y José Antonio Álvarez Vidal-- ocupan ya la delegación territorial de la Xunta en Pontevedra y la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.

Finalizado el Consello de la Xunta, el presidente autonómico, Alfonso Rueda, ha anunciado que la viguesa Susana Pérez Iglesias, licenciada en Administración y Dirección de Empresas, y con "20 años de experiencia" en el ámbito empresarial, de dirección financiera y consultoría estrategia, será la nueva responsable de la Secretaría Xeral de Emprego.

Para Portos de Galicia, Rueda ha anunciado la elección de Natalia Botana Rey, licenciada en Veterinaria. Hasta ahora ocupaba el puesto de jefa territorial de la Consellería de Sanidade en Pontevedra.