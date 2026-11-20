Archivo - Rueda en un mitin. Foto de archivo. - Agostime - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha dado "por vencedor" del 'cara a cara' entre el jefe del Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez, y el candidato popular a la Moncloa, Alberto Núñez Feijóo, a su jefe de filas, y se ha mostrado convencido de que es "la sensación general" incluso entre "gente a la que le gustaría que el resultado hubiese sido el contrario".

Para Rueda, en declaraciones a los medios en Santiago, su antecesor en la Xunta derrotó a Sánchez "por muchas razones, la fundamental que la mayoría de la gente que lo miró con mínima objetividad se quedó con la sensación de que aoprtaba datos certeros, datos ciertos". Pero también, ha agregado, porque los planteó "con tranquilidad y serenidad", así como con "firmeza".

El líder de los populares gallegos considera que, en su papel de aspirante a la Presidencia del Gobierno central, Feijóo fue capaz de evidenciar "las cosas que no se están haciendo bien, que son muchas" y de contrapner "lo que él haría".

Enfrente, ha situado a un Sánchez "absolutamente a la defensiva desde el principio hasta el final, y en algún momento bastante noqueado sin tener respuesta" a las cuestiones sobre las que era interpelado por Feijóo. "Con fallos evidentes y clamorosos, e incluso dando por ganador a Feijóo", ha remarcado.

"LO TIENE UN POCO MÁS FÁCIL"

Así las cosas, ha concluido que los espectadores que siguieron el 'cara a cara' pudieron ver "a un presidente que aspira a serlo" y que ahora, tras el debate, "lo tiene un poco más fácil".

"Un presidente sereno, con datos, argumentos y capacidad para exponerlos", ha zanjado.