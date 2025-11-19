Rueda defiende la estabilidad y responsabilidad fiscal como "claves" para facilitar el crecimiento del tejido productivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado este miércoles la estabilidad política, la responsabilidad fiscal las medidas del Ejecutivo autonómico para impulsar proyectos estratégicos en Galicia como claves para facilitar el crecimiento del tejido productivo gallego.

Así lo ha expuesto durante su intervención en el XI Encuentro para directivos/as líderes '100 Consellos Santander', celebrado este miércoles en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia en Santiago de Compostela.

El titular del Gobierno gallego ha sido el encargado de clausurar el acto, donde ha destacado que la comunidad contará el próximo año con los presupuestos más altos de la historia de la comunidad, que ascienden a 14.240 millones de euros. "Tener presupuestos es fundamental. Es importante saber con qué recursos vamos a jugar. No tenerlos es caminar hacia el desastre", ha sostenido.

En este sentido, ha destacado que estas cuentas se sustentan en el rigor y la prudencia que permiten a Galicia mantener su deuda pública en uno de los niveles más bajos entre las comunidades autónomas, garantizando su sostenibilidad y el equilibrio presupuestario sin necesidad de recurrir al endeudamiento.

Rueda ha señalado que, para fortalecer el tejido económico, la Xunta destina más de 450 millones de euros a la dinamización de la actividad, con un Igape que incrementará su partida hasta los 280.7 millones de euros para mejorar la competitividad y la presencia en marcados internacionales, así como seguir potenciar la atracción y retención de empresas.

En este ámbito, ha destacado que la necesidad de seguir siendo "una Administración facilitadora y no poner obstáculos a las empresas", algo refrendado con novedades como la flexibilización de los préstamos de concentración de empresas con el objetivo de apoyar las adquisiciones y garantizar la continuidad de proyectos empresariales por falta de relevo generacional.

En su intervención, el presidente ha resaltado el peso que tienen las empresas familiares en Galicia. "Que no se pierda esa base familiar que le hace enraizarte y comprometerte con el sitio en el que empezaste", ha indicado.

APUESTA POR LOS CUIDADOS

El presidente de la Xunta ha indicado que los presupuestos de 2026 incluyen medidas para apoyar el tejido productivo para contribuir a que Galicia siga creciendo, algo compatible con "ofrecer servicios públicos de calidad".

De hecho, tres de cada cuatro euros de los presupuestos se destinarán a sanidad, educación y servicios sociales, con un gasto social que alcaza la cifra 10.587 millones de euros el próximo año.