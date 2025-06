Rueda defiende que Feijóo no presente una moción de censura y ve "insostenible" que Sánchez "resista"

Cree que los socios de Gobierno "ratificarían" al presidente del Ejecutivo y él lo presentaría "como un referéndum"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido que el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, no presente una moción de censura porque considera que "los socios" de Gobierno de Pedro Sánchez lo "ratificarían" y él lo presentaría "como un referéndum", pero cree que la situación actual hace "insostenible" que el titular del Ejecutivo central "resista".

Tras conocerse la implicación del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en una presunta trama de corrupción, Rueda ha apuntado que "con la previsión de los apoyos" que tiene el PP en la actualidad, lo que sucedería es que "por puro interés de ellos mismos", los "socios actuales lo ratificarían".

"Y Sánchez está muy necesitado de este tipo de decisiones y lo que haría sería presentarlo como un referéndum, decir que todo lo que estamos sabiendo no importa nada porque tiene el resultado de una moción de censura. Comprendo las razones que explicaba Feijóo para no presentar esa moción", ha aseverado.

En declaraciones a los medios tras un acto en Santiago, el titular del Gobierno gallego ha asegurado que la comparecencia de Pedro Sánchez este jueves ante los medios fue "muy reveladora", señalando que "lo que estaba diciendo no se lo cree nadie, empezando por él mismo".

"Con todo lo que se está conociendo y que el presidente del Gobierno no tuviera la más mínima noción, no sabía absolutamente nada, el primer decepcionado, durante siete años no se enteraba de nada... No se lo cree nadie", ha subrayado.

"ADJUDICACIONES DE MINISTERIOS"

Además, ha apuntado que no fue "nada casual ni inocente" convocar la rueda de prensa en la sede de Ferraz y, de este modo, "circunscribir" el asunto "al área del partido", ya que "se habla de adjudicaciones de ministerios".

"¡Con alguien hablarían sus dos lugartenientes!", ha apostillado Rueda, que ha insistido en que el contexto actual compone un escenario "donde resistir se hace insostenible".

Ahora, ha señalado a los socios de Gobierno de Sánchez que, ha augurado, supone que "subirán el nivel de exigencia y de chantaje" al que "tienen sometido", lo que hará España "aún más ingobernable".

"He dicho muchas veces que hay muchos ministerios con los que a día de hoy es imposible hablar, España sigue sin presupuesto y cada mes no se nos entregan a la Xunta 125 millones de las entregas a cuenta porque se nos dice que no hay presupuesto. Así no podemos seguir", ha proclamado.

En este contexto, ha reiterado la petición que ya le hizo al presidente del Ejecutivo central en la Conferencia de Presidentes en Barcelona, así como en la manifestación convocada por los populares el pasado domingo en Madrid: "Es el momento de convocar elecciones y preguntar a los españoles cuál quiere que sea el rumbo".