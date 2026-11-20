El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una rueda de prensa, a 9 de noviembre de 2026. - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido que el funcionamiento de las unidades creadas para tratar las patologías más frecuentes en bajas laborales está "planificado" y que, en su planteamiento, se ha tenido en cuenta a "los recursos humanos que existen" dentro del sistema sanitario.

El propio Rueda avanzó el lunes que, en el marco del plan pactado con UGT y la patronal gallega para actuar sobre las bajas, este mes se activarán en cada una de las siete áreas sanitarias una unidad específica para abordar las patologías musculoesqueléticas y otra de psiquiatría menor. Ambos grupos de enfermedades "representan el 60 %" de las incapacidades temporales, según el presidente gallego.

Este asunto ha provocado críticas y dudas entre sindicatos como la CIG, que acusó a la Xunta de dejar sin respuesta cuestiones como la del personal. En declaraciones a los medios en Santiago, preguntado por cómo se garantizará su funcionamiento sin contar con nuevos profesionales, Rueda ha garantizado que "eso está planificado".

"Llevamos mucho tiempo trabajando en todo eso y, por tanto, cuando se hacen las propuestas contamos los recursos humanos que existen", ha explicado, especificando que a continuación hay que "dimensionarlos" y "asignar tareas".

Al respecto de si en consecuencia será necesario trabajo voluntario, ha indicado que eso "lógicamente" tendrá que explicarlo el Servizo Galego de Saúde (Sergas). En este sentido, ha pedido esperar a que las unidades estén en marcha para emitir juicios: "Las cosas hay que criticarlas cuando, una vez puestas en funcionamiento, no dan resultado".