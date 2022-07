Rueda defiende la supresión de la Tarxeta Básica: "Nació cuando no era posible trabajar, ahora la situación cambió"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha vuelto a insistir en que la Xunta ha suprimido la Tarxeta Básica, que facilitaba ayudas económicas a familias en situación vulnerable para comprar productos de alimentación, higiene o farmacia, porque "nació en un momento en el que no era posible trabajar" --ya que fue puesta en marcha en el año 2020 --, sin embargo, ha añadido, "ahora, afortunadamente, la situación ha cambiado".

"En aquel momento no había movilidad y no había posibilidad de trabajar. La razón de ese apoyo ya no existe, por lo tanto esa excepcionalidad ya no está y esa es la razón de que se suprima esa ayuda, que nació en una situación en la que mucha gente no podía trabajar y generar ingresos", ha manifestado.

En declaraciones a los medios en una visita a la nueva UCI del Hospital de Santiago de Compostela, Rueda ha reconocido que "la situación sigue siendo difícil", pero, ha matizado, "el que quiera trabajar, si hay puestos de trabajo, puede hacerlo; no es como antes".

Por este motivo, ha justificado que se suprima esta ayuda, pero ha defendido que "se mantienen todas las demás y se plantearán otras nuevas en función de los acontecimientos". "La Xunta mantiene ayudas para personas que están en una situación complicada", ha reivindicado.