Rueda defiende la "voz única" de la cornisa cantábrica para impulsar asuntos como el corredor atlántico

Reivindica el foro permanente con País Vasco, Cantabria y Asturias para "facilitar" una cogobernanza "francamente mejorable"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El titular de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido que Galicia, País Vasco, Cantabria y Asturias tengan una "voz única" en "temas comunes" como el impulso del corredor atlántico, el gasoducto de hidrógeno verde, la eólica marina, el reto demográfico y la denominada especialización inteligente.

Con esta unión, esta 'macrorregión', a juicio de Rueda, "se puede escuchar con fuerza" en asuntos en los que tiene "razón" o en los que, en cualquier caso, considera "necesario trasladar" su postura. "Mientras los demás se unen, nosotros no podíamos dejar de hacerlo", ha reivindicado durante su comparecencia junto al lehendakari Iñigo Urkullu y los presidentes de Asturias, Adrián Barbón; y de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

En su intervención, Alfonso Rueda ha explicado que el objetivo del foro de presidentes de la cornisa cantábrica anunciado este lunes por los cuatro mandatarios es "hacer más fácil la cogobernanza", que "a día de hoy" considera "francamente mejorable".

Tras dar las gracias as Urkullu por haberles reunido, Rueda ha llamado la atención sobre el hecho de que son presidentes de comunidades "gobernadas por cuatro partidos diferentes, pero unidas por objetivos muy comunes".

TREN E HIDRÓGENO

Por "encima de cualquier interés partidista" está "la defensa" de sus territorios, según ha incidido, antes de referirse en concreto a las conexiones ferroviarias y a la cumbre con Asturias y Castilla y León celebrada hace un mes en Santiago.

"Desde luego, tuvo efecto", ha apuntado, en referencia al nombramiento de un comisionado. Por eso, ha subrayado que cree "mucho" en "estos mensajes conjuntos" y, más allá de lo que se traslade, de la existencia de una "acción coordinada" por detrás, para que esta llegue a "quien tenga que tomar decisiones", en alusión al Gobierno central.

En este extremo, ha mostrado su apoyo a la reclamación acordada en la comisión del Arco Atlántico para que la conexión ferroviaria con Europa desde el norte de España pase por Euskadi y que lo haga a través de Francia.

Tras una amplia referencia al corredor atlántico, del que ha recordado que "el noroeste se quedaba aislado primero en la conexión nacional y después en la europea", ha hecho referencia a otros ámbitos como el del hidrógeno.

"Va a ser una energía de absoluto futuro y necesita sus canalizaciones", ha avisado, en alusión a "todo el norte", que, según ha dicho, en este punto "también" es "aliado" y debe hacer "una postura de fuerza".

En suma, ha llamado a "estar organizados" y promover la creación de una 'macrorregión' atlántica a la que ya había aludido el lehendakari, campo en el que, según ha incidido, Galicia tiene experiencia por su "cooperación muy estrecha" por ejemplo con el norte de Portugal.

EÓLICA MARINA

En lo tocante al desarrollo de la eólica marina, ha afirmado que "está llegando para quedarse a Galicia" y se ha mostrado "seguro" de que también interesa "al resto" de comunidades de la cornisa cantábrica.

En este sentido, ha abogado por "compatibilizar" la actividad pesquera --en la que Galicia es "potencia"-- con esta "industria que está ahí" y a la que "no se puede renunciar".

Por último, sobre el reto demográfico, ha apuntado a "medidas conjuntas" con "iniciativas muy interesantes" y a modo de resumen ha apostado por que esta región esté "conectada en infraestructuras, en energía, humanamente y socialmente". "Seguiremos trabajando unidos con inteligencia", ha concluido.

MEDITERRÁNEO Y CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Cuestionados por el corredor mediterráneo, Barbón ha recordado lo que trasladó en Compostela hace un mes: "Nosotros no competimos con el Mediterráneo. Lo que exigimos es un avance en paralelo. Lo que no es normal es una disfunción clara desde el punto de vista de la inversión, de que no teníamos comisionado, planificación...", ha remarcado.

Por su parte, Rueda, ante la pregunta de si informó sobre esta cita al líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, ha incidido en que "uno de los aspectos buenos que tienen estas reuniones es que si hay posturas comunes se hace más fácil la cogobernanza" y "será más fácil trasladar a quien corresponda".

En concreto, el jefe del Ejecutivo gallego se ha referido a la conferencia de presidentes, a la que aludía la pregunta del periodista, y ha resaltado que el propósito es "evitar algunas en que no hay un orden concreto y no se llega a ningún acuerdo".

"Estas reuniones lo facilitan", ha reiterado. Feijóo, según ha agregado, "como presidente autonómico hasta hace poco menos de un año era absolutamente partidario de este tipo de reuniones".

A este respecto, ha traído a colación la cumbre con nueve presidentes autonómicas también organizada en la capital gallega hace meses y que llegó "a acuerdos concretos que después fueron trasladados".

"LA CONSTITUCIÓN DA MUCHO JUEGO"

Acerca de si reivindican más competencias, ha resuelto que "la Constitución da mucho juego para que las comunidades autónomas puedan hacer muchas cosas, pero tienen que ser escuchadas después".

"La cogobernanza tiene que ser real más allá de discursos", ha remachado.

Por su parte, el presidente asturiano ha señalado que "en modo alguno" el foro anunciado este lunes "sustituye o pretende sustituir a la conferencia de presidentes" y ha valorado la eficacia de esta.

BARBÓN NO INFORMÓ A NADIE

Él, por su parte, no informó a "nadie en el partido" ya que el encuentro mantenido con sus homólogos de Galicia, Cantabria y País Vasco "entra dentro del ámbito de la libertad como presidente autonómico". "Entiendo que el vínculo es distinto con el presidente de la Xunta porque está hablando de un anterior presidente de la Xunta", ha opinado.

Por último, ha asegurado que este foro no busca "pedir competencias" ya que eso "forma parte" de la labor de cada comunidad autónoma.