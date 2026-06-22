Rueda defiende que la Xunta actuó en los montes de su competencia para evitar "aluviones" tras los incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha defendido este lunes que el Gobierno gallego actuó en los montes de su competencia con técnicas como el munching --trabajos de acolchado de paja-- para evitar "aluviones" después de los incendios que se registraron en la comunidad gallega el pasado verano.

A preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno, el presidente gallego ha insistido en que las riadas experimentadas en localidades ourensanas como Viana do Bolo la pasada semana no responden a un solo factor.

En este contexto, ha subrayado que algunos expertos "hablaban de un conjunto de causas" y desvinculaban la deforestación provocada por los incendios como único factor para que se produjeran estas riadas.

"Hay expertos que dicen que ni mucho menos esta es la causa principal o por lo menos no es la única. Por eso creo que es bueno hacer una reflexión entre todas las administraciones y no llevar esto a término político", ha añadido.

Con todo, ha señalado que la Xunta aumentó el presupuesto para tener limpios los entornos de los ríos y ha afeado que hay otros "que no lo están haciendo y es su competencia".

"En el caso de las zonas afectadas en estas riadas. Había dos comunidades de montes, las dos lo solicitaron y les fueron concedidas ayudas de la Xunta", ha concluido.