Rueda destaca el compromiso de la Xunta por modernizar la flota de Gardacostas con una nueva patrullera

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, entrega al Servizo de Gardacostas una nueva patrullera en Vilanova de Arousa (Pontevedra) - XUNTA

PONTEVEDRA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado este jueves el compromiso del Gobierno autonómico con dotar al Servizo de Gardacostas de una flota moderna y eficiente con la entrega de una nueva patrullera, la sexta desde 2018, y el presupuesto asignado para incorporar otra próximamente.

Alfonso Rueda ha confiado en que esta embarcación "sea útil para preservar una de las cosas que hay que preservar más, que es el mar". "Nuestro litoral, nuestros recursos y nuestra forma de vida de siempre y la que tiene que venir en el futuro", ha destacado durante la entrega, en la que ha estado acompañado por la conselleira do Mar, Marta Villaverde.

En un acto celebrado en Vilanova de Arousa (Pontevedra) y del que ha informado la Xunta en un comunicado, el presidente ha destacado el gran trabajo que realiza este Servicio, disponible las 24 horas de los 365 días del año, "los primeros que responden cuando hay un incidente en el mar", y que tanto ejerce labores de salvamento como controles e inspecciones, además de actuaciones contra el furtivismo y contra la contaminación marina.

La Xunta ha destacado que Gardacostas ha salvado las vidas de 1.800 personas desde hace más de 30 años. Además, los datos del último año indican que el Servizo de Gardacostas realizó casi 10.000 inspecciones, decomisó más de 36.000 artes de pesca prohibidos e incautó casi 28.000 kilogramos de especies marinas, con el objetivo de "asegurar que los que trabajan cumpliendo la ley, que son una inmensa mayoría, tengan la garantía de que se persigue a aquellos que no lo hacen".

En su intervención, el presidente ha destacado el objetivo de la Xunta de dotar a estos profesionales de los mejores recursos para realizar su trabajo. En esta línea, ha recordado que el Servizo de Gardacostas cuenta en la actualidad con 140 efectivos, dos helicópteros y nueve bases distribuidas por todo el litoral gallego.