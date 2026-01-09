Rueda destaca el interés estratégico de Jealsa como aval a la prórroga de 75 años a su continuidad en el puerto de Boiro

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visita la planta de Jealsa en Boiro (A Coruña) - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha destacado el interés estratégico de Jealsa, al que ha erigido en "símbolo de la Galicia innovadora, competitiva y comprometida". Unas razones que, según ha indicado, "justifican la prórroga excepcional que acaba de conceder el Gobierno gallego a su planta en Boiro"

Así lo ha trasladado este viernes el presidente de la Xunta durante una visita a las instalaciones que la conservera tiene en el puerto de Boidón después de que se amplias el plazo de vigencia de la concesión hasta los 75 años, el máximo legal permitido, lo que hará que la industria se mantenga en el lugar hasta junio de 2067.

"Había la posibilidad de darle más expectativas de permanencia y por lo tanto de darle seguridad a una empresa consolidada", ha destacado Rueda en la visita, de la que ha informado la Xunta en un comunicado y en la que ha estado acompañado por la conselleira del Mar, Marta Villaverde.

"A los motores económicos hay que apoyarlos. Si queremos que se cree riqueza y puestos de trabajo, si queremos que se consoliden, lo que tenemos que hacer es apostar con valentía, por supuesto, dentro de la legalidad", ha afirmado. "Insisto, dentro del cumplimiento estricto de la normativa, no hay que tener ningún miedo para intentar consolidar a los que apuestan por seguir creando riqueza", ha añadido el presidente.

En este sentido, Rueda ha indicado que esta prórroga aporta una mayor seguridad jurídica "a una empresa consolidada" y crea las condiciones para incentivar la inversión en el municipio, al tiempo que permite mantener la actividad del centro de operaciones principal de Jealsa en O Barbanza, evitando la deslocalización, manteniendo puestos de trabajo y facilitando la creación de nuevos empleos.

La Xunta ha sostenido que la ampliación se otorga en base a la justificación por parte de la empresa de los requisitos legales preceptivos: el interés estratégico de la concesión y la inversión proporcional al incremento de plazo.

Por lo que respecta al primero, ha indicado que se basa en los datos de empleo del grupo empresarial: Jealsa Foods genera en su sede y centros de trabajo en O Barbanza un total de 3.000 empleos directos y cerca de 12.000 indirectos. Además, ha puesto en valor que tiene un porcentaje de empleo femenino del 72% y justifica un enfoque inclusivo hacia las personas con discapacidad integrando a 34 en su plantilla.

En relación a la inversión prevista, que según la ley debe superar los 500.000 euros, la Xunta ha trasladado que Jealsa Foods renovará la cubierta de la nave principal para eficiencia energética y construirá una nueva nave, lo que supondrá una aportación total de 3,2 millones de euros.

Asimismo, tiene prevista la reconstrucción de una nave industrial incendiada en el 2021, con un coste estimado de 4,8 millones de euros, por lo que propone una inversión total en la comarca para los próximos años de 8 millones de euros.

CRECIMIENTO DESDE LOS ORÍGENES

A este respecto, el presidente del Gobierno gallego ha destacado el crecimiento de esta empresa familiar creada hace cerca de siete décadas, siendo hoy el primer fabricante de España y el segundo de Europa.

También se ha referido a su respeto y compromiso con el origen que combina con su capacidad de expansión -cuenta con 26 empresas en distintos puntos de Portugal, Italia, Chile, Brasil y Guatemala-. "Una de las características que existen en Galicia son esas empresas familiares potentes que trabajan en todo el mundo, que son referentes a nivel mundial, como esta en su sector, pero que no pierden la esencia", ha asegurado.