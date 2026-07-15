Rueda destaca la inversión de 1,7 millones para convertir la avenida Pazos Fontenla de Bueu en "bulevar accesible"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visita Bueu junto a la conselleira de Vivenda e Planificación das Infraestruturas, María Martínez Allegue - XUNTA

PONTEVEDRA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado este miércoles la colaboración con el ayuntamiento de Bueu, en la provincia de Pontevedra, para la mejora y humanización de un trecho de la carretera PO-315 a su paso por la localidad. En concreto, el objetivo es realizar una transformación integral de la avenida Pazos Fontenla para convertirla en un "bulevar accesible, verde y seguro".

"Lo que se quiere es adaptar una calle que vertebra Bueu, un ayuntamiento que fue creciendo, fue evolucionando y que necesitaba esta adaptación", ha señalado en referencia a una vía que comunica con el litoral y el casco urbano de Banda de O Río y por la que cada día circulan un promedio de 4.200 vehículos.

Tal y como ha informado la Xunta en un comunicado, Rueda ha firmado un convenio de colaboración con el alcalde del municipio, Félix Juncal, para llevar a cabo esta obra que contará con un presupuesto de 2,4 millones de euros, de los que la Xunta acercará el 70% (1,7 millones) y el Ayuntamiento, el resto.

El objetivo es ganar terreno para los peatones y transformar esta vía en un espacio público para disfrute de los vecinos y visitantes.

"Las obras en las calles de las villas se hacen cada vez más pensando en las personas que transitan por ellas, que viven en ellas, que tienen sus comercios en ellas y que, por lo tanto, quieren entornos cada vez más amistosos", ha asegurado. Para eso, se realizarán obras de mejora en algo más de un kilómetro entre el cruce de la Escuela Náutica y el entorno de A Fonte da Abilleira.

Tal y como ha apuntado el presidente, los trabajos incluyen renovación del pavimento, ampliación de las aceras, incorporación de espacios de descanso y estacionamientos puntuales para dinamizar el comercio local así como relevo de las redes de servicio de saneamiento y abastecimiento y la incorporación de soluciones de drenaje para reducir el riesgo de inundaciones. Después de la transformación, será transferida al Ayuntamiento.

En su intervención ha agradecido la colaboración de la Administración local y ha destacado la importancia de "colaborar con los ayuntamientos que quieren hacer cosas ambiciosas y que quieren seguir renovando los lugares donde viven los vecinos".

La Xunta y este municipio ya trabajan de forma conjunta en otros proyectos como una nueva senda peatonal que comunicará los núcleos de Lapamán, Cela y Castrelo, con un presupuesto de 875.000 euro.

Del mismo modo, el presidente ha destacado que Bueu es uno de los ayuntamientos que cedió terrenos al Gobierno autonómico para construir vivienda pública. En concreto, se van a habilitar 21 viviendas de promoción pública en la zona de As Lagoas.