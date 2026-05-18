Rueda dice que lo que denuncian los coordinadores de Urgencias "no es cierto" y les pide "sentidiño"

O titular do Executivo galego, Alfonso Rueda, acompañado pola conselleira de Vivenda e planificación das infraestruturas, María Martínez Allegue, na rolda de prensa posterior á reunión do Consello da Xunta. Sala do Consello, 18/05/26. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha dicho este lunes que lo que denuncian los coordinadores de Urgencias sobre las trabajas para contratar personal "no es cierto" y les ha pedido "sentidiño" en "algunas reclamaciones" que "no se ajustan a la realidad".

A preguntas de los medios tras la reunión de este lunes del Consello de la Xunta, Alfonso Rueda ha defendido la apuesta del Gobierno gallego en el ámbito de Urgencias. "Lo que escucho de los coordinadores de urgencias no es cierto", ha apuntado Rueda, añadiendo que "se reforzaron las urgencias con 150 médicos más en esta legislatura" y se pusieron en marcha "incrementos retributivos de 3.500 euros al año de media".

En los hospitales "con más dificultades" en el área de Urgencias, ha añadido, "hay medidas extraordinarias", y la Xunta está "dedicando un especial empeño a reforzar" esta área. "Fuimos de los que más apostamos en su momento por la especialidad, como reclamaban, porque sabíamos que eso era necesario", ha apostillado.

Por ello, ha pedido "sentidiño" en "algunas reclamaciones" realizadas por el colectivo y que, ha dicho, "no se ajustan a la realidad".

HELICÓPTERO SANITARIO

Por otra parte, preguntado acerca de la situación del helicóptero medicalizado con base en Santiago, que no acudió al accidente en Fisterra en el que falleció un menor por no estar operativo, Rueda ha dicho desconocer el caso concreto, pero ha reiterado que la intención de la Xunta es "hacer cumplir los contratos".

La aeronave del Santiago no presta servicio desde finales del mes de abril, cuando fue desplazado a fuera de Galicia para una revisión, sin que la empresa lo sustituyese en las 48 horas que exige el contrato.

"Desconozco la circunstancia concreta, pero le puedo decir que pocas dudas caben sobre nuestro interés en tener los mejores medios de respuesta a las emergencias", ha dicho Rueda, sosteniendo que la "voluntad" de la Xunta es "hacer cumplir los contratos".