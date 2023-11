Rueda dice que "sin ninguna duda" galleguizará las elecciones "si eso es pensar el interés de Galicia"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha asegurado este jueves que "sin ninguna duda" galleguizará las elecciones autonómicas si eso es tener en cuenta los "intereses de Galicia". "Si pensar en los intereses de Galicia, es galleguizar las elecciones, creo que es muy evidente: lo voy a hacer sin ninguna duda", ha subrayado.

Rueda se ha pronunciado de este modo al ser preguntado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno por las declaraciones en las que el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, sostuvo que los gallegos "siempre" habían "llamado al lehendakari" para coordinar las fechas electorales en ambas comunidades, pero que parecía que en esta ocasión no quieren que coincidan con las de Euskadi "porque quieren galleguizar las elecciones".

Al respecto, Rueda ha sostenido que no mantuvo ningún contacto con Ortuzar ni con el presidente vasco Iñigo Urkullu, y que la última conversación con el actual lehendakari tuvo lugar "antes del verano" en referencia al día en el que convocó a su comité ejecutivo el 29 de mayo, en la jornada posterior a la celebración de las elecciones municipales. Ese día el máximo mandatario autonómico descartó convocar en aquel momento los comicios gallegos.

"Esa fue la única conversación que tuvimos", ha señalado Rueda, que también ha citado su visita al Pais Vasco para participar en un foro en el que se abordó el Corredor Atlántico. "No volvimos a hablar y por lo tanto, no sé a que vienen estas declaraciones", ha dicho para señalar que en la parte en la que dice que para convocar en Galicia tendrán en cuenta los intereses de Galicia no puede "más que darle la razón"

Además, preguntado sobre si el PPdeG ya ha empezado a contratar, ha reconocido que hay trabajos que ya se han empezado a realizar toda vez que "no es ningún secreto" porque "hay unos plazos legales" y que las elecciones se van a celebrar en el "primer semestre" de 2024. "Y supongo que los otros partidos estarán haciendo lo mismo", ha indicado.