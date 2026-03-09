Rueda dice que la opinión de Ayuso sobre Trump "no representa" la de PPdeG y censura la "demagogia" de Sánchez

El titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, preside la reunión del Consello de la Xunta - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El titular de la Xunta y líder de los populares gallegos, Alfonso Rueda, ha sostenido que la opinión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre Donald Trump "no presenta" la del PPdeG y ha censurado la "demagogia" del jefe del Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez, sobre la guerra.

Así lo ha trasladado al ser preguntado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno por el viaje de Ayuso a Madrid en un contexto de crisis diplomática con Estados Unidos por la posición del Gobierno de España sobre el ataque a Irán.

Sobre este asunto, Rueda ha dicho que cuando le preguntan por la postura del PP, se refiere a "los órganos" que "representan a todos", y sobre los que considera que no están haciendo "seguidimismo" de Donald Trump, sino que están actuando "con responsabilidad y sin incurrir en las demagogias" del presidente Pedro Sánchez.

Dicho esto, ha sostenido que sobre lo que hacen "personas concretas", "tendrá que responder cada persona concreta". "No tendría mucho sentido enjuiciar lo que hacen personas determinadas que no nos representan a todos. Representan a su ámbito, desde luego no lo que podamos pensar en el Partido Popular de Galicia", ha afirmado.

Asimismo, ha vuelvo a tachar de "bravuconada" la amenaza de Trump a España, quien, a su juicio, "no tiene ningún derecho a amenazar así a un país soberano". "No creo en absoluto que se esté haciendo seguidismo de Trump dentro de mi partido. Se está manteniendo una postura lógica que creo que hay que mantener en este momento", ha insistido.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL EN EL PARLAMENTO DE GALICIA

En la rueda de prensa y preguntado sobre si el PPdeG está abierto a apoyar la declaración institucional que llevarán tanto BNG como PSdeG al pleno del Parlamento de Galicia que arranca este martes, Rueda ha apelado a ver "lo que se propone".

En este punto, ha criticado que la actitud del Partido Socialista de Galicia pasa por "cumplir órdenes" y "legitimar cualquier cosa que se le ocurra a Pedro Sánchez".

Dicho esto, ha incidido en que "ninguno" quiere la guerra por "muchísimas razones" primero humanitarias y después por sus repercusiones económicas, pero ha asegurado que "España forma parte de una serie de alianzas" y que "de nada sirve intentar mandar eslóganes como hace Pedro Sánchez" y "al mismo tiempo y por detrás" estar haciendo "lo que por delante se dice que no hace".

Además, tras aludir a la restricción de libertades que lleva a cabo el Gobierno de Irán, ha advertido de que el hecho de que este país "felicite" a España por su postura no parece "un buen síntoma".