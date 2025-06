Rueda, "disposto a negociar" co Goberno a súa proposta de financiar un 60% a construción de vivenda pública

VIGO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, mostrouse este mércores "disposto a negociar" co Goberno central a proposta levada á conferencia de presidentes de principios de mes na cal o Executivo se ofrecía a financiar o 60% da construción de vivenda pública.

Ante os medios de comunicación, após asegurar que este xoves visitará Galicia a ministra de Vivenda e Axenda Urbana, Isabel Rodríguez, o líder autonómico mostrou a súa predisposición a "ter unha conversación" con ela para tratar este tema.

Tal como subliñou, na conferencia de presidentes o Executivo central propuxo financiar un 60% da construción de vivenda pública. Con todo, o presidente do Goberno, Pedro Sánchez, "decidiu que non se votase nada alí, incluíndo as súas propias propostas".

Alfonso Rueda dixo que era "interesante" a oferta do Goberno de financiar o 60% do custo das vivendas, pagando a Comunidade o 40% restante. "Igual que outras dixeron que esa cofinanciación non a podían asumir, nós podemos consideralo", destacou, indicando que Galicia é unha comunidade "saneada".

O presidente galego apuntou á necesidade de coñecer as "condicións", sobre todo no que respecta a prazos, porque "non se poden pór prazos que non se poden cumprir". Tamén pediu "flexibilidade" para facer o tipo de vivenda que se necesita en Galicia.

"Ás veces as propostas do Estado son pensando en que toda España é o mesmo e cada comunidade autónoma ten as súas peculiaridades", insistiu Rueda, que se mostrou "disposto a negociar" para conseguir ese financiamento, lembrando que Galicia xa conta cunha sociedade pública para a promoción de vivenda.

"Espero que cheguemos a un acordo", subliñou, a pesar de que lamentou que na actualidade "o Goberno central está ocupado noutras cousas", referíndose, sen nomealo, a todas as informacións que saíron a partir do informe da UCO.

NAVIA

Todo isto díxoo após visitar as obras de ampliación do barrio vigués de Navia, onde se finalizou a urbanización da fase 1 da devandita ampliación, após un investimento autonómico de case 16,5 millóns de euros.

A intervención supuxo a urbanización completa da zona, redes de saneamento, abastecemento e iluminación, instalacións de gas e enerxía eléctrica, así como traballos de xardinaría e seguridade viaria. Todo, segundo reivindican desde a Xunta, para crear "espazos pensados para a vida cotiá e para o futuro dos veciños".

Durante o acto, Rueda reivindicou a acción urbanística da Xunta como "motor de benestar e futuro". "Isto que seguimos desenvolvendo contribúe a facer barrio, a facer cidade e a seguir desenvolvendo algo tan importante como o dereito á vivenda", engadiu.

Ademais, avanzou que a urbanización do polígono 2 comezará nos próximos días, cando se adxudiquen as obras cun orzamento de 16,3 millóns de euros. Todo iso para lograr o obxectivo de lexislatura de duplicar o parque público de vivenda en Galicia, pasando de 4.000 a 8.000 domicilios.

Na mesma liña falou a conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, quen celebrou o "fito" de terminar coa urbanización mentres xa se constrúen varios edificios na zona.

Esta visita tivo resposta do alcalde, Abel Caballero, que enviou un audio aos medios de comunicación criticando o "ridículo" investimento da Xunta en vivenda na cidade, porque terían que ser "ducias de millóns de euros cada ano".

Tamén insistiu en que o Concello pretende facerse cargo da construción de vivenda co financiamento do Goberno central, asegurando que Rueda "dixo non" a ese financiamento. Con todo, este mércores precisamente o presidente galego mostrouse disposto a negociar para conseguir eses fondos estatais.