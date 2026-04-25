Rueda ensalza en China las "ventajas competitivas" de Galicia para atraer inversiones "de alto valor añadido"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en Zhengzhou (China) - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha ensalzado este sábado en Zhengzhou (China) las "ventajas competitivas" de Galicia para atraer inversiones "de alto valor añadido" vinculadas a las nuevas energías. Así lo ha señalado en una visita a la fábrica de baterías para vehículos de nueva energía del grupo SAIC Motor, uno de los principales fabricantes de la industria automovilística de China.

Durante el recorrido por las instalaciones, que cuentan con una capacidad prevista de 300.000 packs de baterías al año, el titular del Gobierno gallego ha destacado "la capacidad logística y el ecosistema industrial gallego" para acoger proyectos que busquen la innovación en la electromovilidad.

Esta visita, en la que el presidente ha estado acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, complementa la reunión mantenida el pasado jueves con el presidente de SAIC Motors, Xiaoqiu Wang, y otros cargos directivos de la compañía.

Todo ello con el objetivo de explorar nuevas oportunidades de negocio y atraer inversiones a Galicia en un sector en el que la comunidad se sitúa como "uno de los principales polos de producción y desarrollo tecnológico en Europa".