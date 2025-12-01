Rueda exige reanudar "ya" la actividad en Sargadelos o avisa: "Somos autoridad laboral y tomaremos medidas"

Rueda comparece tras la reunión del Consello. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha lanzado una advertencia este lunes a la dirección de Sargadelos, cuyo propietario es Segismundo García: debe reanudar "ya, de inmediato" la actividad en la planta de Cervo (Lugo) o el Gobierno gallego, que es "autoridad laboral" tendrá que "tomar las medidas correspondientes".

"Somos autoridad laboral y las medidas correspondientes serían dar parte a Inspección de Trabajo para que cometa las actuaciones subsiguientes, pero espero que no sea necesario", ha sentenciado, a preguntas de los periodistas, en la comparecencia posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo.

Rueda ha asegurado que comprende "perfectamente" el estado "casid e estupefacción" que tienen que sentir las personas que vayan a Sargadelos y los trabajadores de una marca a la que "toda Galicia le tiene un especial cariño y aprecio".

"No se puede seguir en esta situación", ha advertido, y ha recordado el anterior acuerdo alcanzado con la dirección de Sargadelos, antes de insistir que espera que la última coyuntura "se solucione" y la planta vuelva a trabajar "con la normalidad con la que se trabajó durante este año".

"SOMOS AUTORIDAD LABORAL"

"Si esto no sucede, y además creo que tiene que suceder de forma inmediata, somos autoridad laboral y tomaremos las medidas que correspondan", ha aseverado.

Sobre cuáles serían dichas medidas, ha apuntado a notificar la situación a Inspección de Trabajo para que actúe, pero ha insistido en que espera que "no sea necesario" y que prefiere pensar "que esto se puede arreglar de forma inmediata".