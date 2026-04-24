Rueda explora en China vías de colaboración con la multinacional Goldwind para impulsar energías renovables en Galicia - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha reunido este viernes con representantes de la empresa Goldwind, con los que ha explorado nuevas vías de colaboración para que la multinacional china participe en el "despliegue ordenado" de las energías renovables en Galicia.

Durante la reunión, el titular del Gobierno gallego ha presentado a la comunidad como un "socio estratégico" que reúne las características necesarias para la implantación de la compañía en Europa, según ha explicado la Xunta en una nota de prensa.

Rueda, que ha estado acompañado de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha subrayado que Galicia es la tercera región de España en producción eólica, contando a día de hoy con más de 4.000 megavatios instalados, 200 parques en funcionamiento y una generación que supone el 38,4% de la electricidad producida en la comunidad.

Con vistas a una posible colaboración, el presidente gallego ha explicado el Plan de repotenciación de la Xunta, que prevé actuar en los 25 parques de mayor antigüedad para retirar 800 aerogeneradores y sustituirlos por modelos "más eficientes", dejándolos en una media de 120.

Con todo, ha defendido que Galicia ofrece un ecosistema de "estabilidad política y seguridad jurídica" para los inversores. En este sentido, se ha referido a herramientas como las Zonas de Aceleración de Proyectos o la sociedad Recursos de Galicia (RDG), a través de la cual el Gobierno autonómico participa directamente en la promoción y financiación de proyectos energéticos.