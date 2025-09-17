Rueda insiste en que la AP-9 debe ser "libre y gratuita lo antes posible" y pide al Gobierno "estar a la altura"

PONTEVEDRA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha insistido este miércoles que la AP-9 debe ser "libre y gratuita lo antes posible" y en que el Gobierno central debería "estar a la altura".

Así lo ha manifestado, en el transcurso de un acto en O Grove (Pontevedra), antes de trascender que el Gobierno estatal había respondido 'in extremis' al ultimátum dado por Bruselas por la prórroga de la concesión de la AP-9, ya que la Comisión Europea considera que vulneró las reglas europeas en materia de contratación pública.

Todo ello después de que en julio la Comisión Europea enviase un ultimátum al Ejecutivo central para que enmiende las irregularidades por las que fueron prorrogadas las concesiones de los peajes en las autopistas AP-66 y AP-9 y que, a ojos de Bruselas, vulneran las reglas de la Unión Europea en materia de contratación pública y de concesión de autopistas. Un asunto que, de no resolverse en el plazo de dos meses (que expira este miércoles), los servicios comunitarios podrán elevar al TJUE.

Rueda, en un acto centrado en la ampliación de la Autovía do Salnés, ha reivindicado el esfuerzo que realiza la Xunta "en materia de infraestructuras viarias, carreteras y construcción de autovías" y ha hecho hincapié en que queda una cuestión pendiente fundamental sobre la AP-9.

"En este momento en el que se está decidiendo que pasa con la vía más importante de Galicia, espero que el Gobierno central, que es también el Gobierno de todos los gallegos y gallegas, esté a la altura y la AP-9 sea libre y gratuita lo antes posible. Espero que haga lo correcto", ha remarcado.