Rueda insiste en que la Xunta "puede aportar" en la elaboración de la PAU: "Esos fallos no pueden darse"

El titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, preside el Consello de la Xunta. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reivindicado que la Administración autonómica "puede aportar" en la elaboración de los exámenes de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) y ha puesto en valor que ya realiza "muchas oposiciones a lo largo del año".

A preguntas de los medios este lunes en rueda de prensa, el titular del Gobierno gallego ha lamentado que la oposición "se oponía a la participación" de la Xunta en este ámbito y ha dicho esperar que "ahora rectifiquen".

Después de los fallos detectados en los exámenes de Dibujo Técnico y de Historia de España en la PAU 2026, Rueda ha subrayado que la Xunta "ni prepara, ni revisa, ni corrige" estas pruebas, sino que es una competencia "de la CiUG".

Así, ha afirmado que comprende "la indignación" de los jóvenes y de las familias, que "tienen derecho a exigir que fallos que a ellos no se le tolerarían" tampoco los puedan cometer "los que los examinan".

Además, ha recordado que antes de las pruebas de acceso a la universidad de este año, la Xunta ya "reclamaba una mayor participación", subrayando que la Administración autonómica "realiza muchas oposiciones" y "puede aportar".

"Queremos contribuir a que las cosas salgan de la mejor forma posible. Tiempo habrá de que se conozcan nuestras propuestas, pero ahora mismo están pendientes de conocerse los criterios de evaluación", ha aseverado.

GUIONISTA 'LAND ROBER'

Por otro lado, preguntado por una información avanzada por eldiario.es que recoge una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) por la que se condena a la productora 'Destino Bergen' por despedir de forma improcedente a un guionista al que pagaba por debajo de lo que establecía el convenio, Rueda ha esgrimido que "no hay una relación contractual con los medios públicos".

Tras subrayar que se trata de un asunto judicial, el responsable autonómico ha manifestado que es un tema "sobre el que se pronunció un juez" y sobre el ha dicho desconocer "los pormenores".