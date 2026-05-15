Rueda insiste en que la Xunta tomará "medidas valientes" frente al absentismo y critica a quien niega el "problema"

El presidente en la rueda de prensa posterior al Consello. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

Vegalsa-Eroski reivindica los 600 millones que destinó en 2025 a compras de proximidad, con 885 proveedores y productores locales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 May. (EUZakROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha subrayado que la Xunta va a adoptar "medidas valientes" frente al absentismo y ha criticado a responsables públicos --sin mencionar nombres-- que niegan que este "problema" exista.

Ha sido durante su intervención en el encuentro con la industria alimentaria organizado pro Vegalsa-Eroski este viernes en Santiago, donde Rueda ha valorado "la potencia" del grupo y sus cifras, en crecimiento.

En una reunión con los suministradores, "la mayoría gallegos", el titular del Gobierno autonómico ha valorado que se ofrezcan "productos de primera calidad", lo cual ha situado en el contexto de la marca 'Galicia Calidade' que impulsa la Xunta. "Aquí se hacen las cosas muy bien", ha incidido.

Además, ha agradecido la "colaboración estrecha con la Xunta" de Vegalsa-Eroski en objetivos "estratégicos" como la estrategia 'Retorna', al entender que "afortunadamente las tornas han cambiado" y Galicia "necesita mano de obra", de ahí "hacer ese proceso de atraer a gente aquí de una manera ordenada". Para Rueda, "ese es el camino, el que evita situaciones que se están viendo en otros lugares" y no quiere "que sucedan aquí".

Todavía sobre esa "necesidad de encontrar personal, en general y en determinadas épocas del año", el presidente gallego ha apostado por "una buena gestión de los servicios públicos de empleo, seguir potenciando la formación profesional, los oficios" y se ha referido al absentismo.

"Cuando oigo decir a algunas responsables políticas que no es un problema y que cuando hablamos de esto estamos inventando situaciones que no existen y no importan le diría que no hable con nosotros, que hable con la gente que contrata", ha destacado.

De este modo, ha rechazado "ignorar esto" y ha llamado a "saber" que la administración tiene "mucha responsabilidad", por lo que "decir que no pasa nada y seguir dejando que este problema crezca no lleva a absolutamente nada".

Por su parte, ha comprometido la adopción de "medidas valientes" pero ha reconocido, a renglón seguido, "que tampoco van a funcionar si las personas que contratan y los trabajadores que van todos los días a sus puestos de trabajo y que también salen perjudicados" no se involucran. En cualquier modo, ha esperado que sí "funcione".

Por último, Alfonso Rueda ha hecho una breve mención al acuerdo con Mercosur y su entrada en vigor, para pedir hacer "las cosas con sentidiño", intentar "minimizar los inconvenientes y aprovechar las ventajas que las hay".

DÉCIMO PRIMER ENCUENTRO

El palacio de congresos de Santiago ha acogido este viernes el décimo primer encuentro de la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski con la industria alimentaria.

El evento ha reunido a 400 representantes de empresas, denominaciones de origen, cooperativas agrarias, entidades e instituciones del sector agroalimentario, para compartir los resultados de la compañía y reflexionar sobre el presente y futuro del sector.

La jornada, articulada bajo el título 'Un mundo con IA: la transformación de las empresas alimentarias', cuenta con cinco ponencias y con las intervenciones institucionales del presidente de la Xunta, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, y el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González.

Durante el evento, el director general de Vegalsa-Eroski, José Manuel Ferreño, presentó los resultados de la compañía y apostó por que la distribución y el sector productivo vayan "de la mano".

Por su parte, el director de Compras de Vegalsa-Eroski, Jorge Eiroa, subraya la necesidad de poner en valor el sector productivo. "Una apuesta de nuestra compañía que se refleja en el punto de venta, a través de señalización que identifica el origen local de los productos, y en los folletos promocionales, en los que la proximidad tiene siempre una posición destacada", explica.

El evento cuenta también con la intervención de la CEO de Grupo Eroski, Rosa Carabel, quien destaca la importancia de reforzar las alianzas con los productores y la industria local para avanzar hacia un sector alimentario más innovador, eficiente y sostenible.

"En Grupo Eroski creemos en un modelo que genera riqueza en el entorno, impulsa a pequeños productores y sitúa a las personas y al bien común en el centro de la transformación del sector", señala.

La jornada sirve como punto de encuentro para analizar el impacto de la innovación en la cadena de valor alimentaria y para reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial está transformando procesos clave, desde la producción y la industria, hasta la logística, la distribución y la relación con el consumidor.

En este sentido, el director del Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes de la USC (CiTIUS), Senén Barro, aborda el potencial de la inteligencia artificial como herramienta estratégica para el sector, así como en sus aplicaciones prácticas para optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y aumentar la competitividad de las empresas.

Por su parte, el CEO de Vicky Foods, Rafa Juan, quien pertenece a la segunda generación de la empresa familiar, reivindica en su ponencia 'Innovar para alimentar un mundo mejor' la importancia de que empresas con una larga trayectoria sean capaces de adaptarse a las nuevas necesidades del sector y de los consumidores.

El encuentro se enmarca en el compromiso de Vegalsa-Eroski con las comunidades en las que tiene presencia. En 2025, la compañía destinó aproximadamente 600 millones de euros a compras de proximidad y colaboró con un total de 885 proveedores y productores locales gallegos, asturianos y castellanos y leoneses.

En conjunto, estos socios de proximidad suponen el 48% del total de proveedores con los que trabaja Vegalsa-Eroski, para garantizar el apoyo a lo local y la frescura de sus productos.